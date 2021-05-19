復必泰｜港府改口9月底非死線　徐德義：屆時或有其他場所打針

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-19 20:34

政府於4月中公布，復必泰疫苗接種中心只運作至9月底，呼籲市民須於最遲8月底接種第一劑復必泰疫苗。食物及衞生局副局長徐德義今（19日）在記者會上改稱，9月底並非接種死線，屆時或有其他場所可提供復必泰，容後再公布。 消息人士補充，社區疫苗接種中心運作到9月底，現時最多可以每日接種4萬劑。9月後政府會有一定餘額應急，為必要接種人士打針，但接種量會遠低於社區接種中心。

徐德義表示，留意到外地降低復必泰的接種年齡下限至12歲，政府已要求藥廠提交適合接種年齡資料，收到之後會盡快交予疫苗顧問專家委員會商討，決定是否擴大本港接種對象。（羅君豪攝）

徐德義在疫苗接種監測簡報會上，被問到9月底是否接種復必泰疫苗的「死線」。徐說，市民若決定打復必泰，不需要等待8至9月，因已有廣泛文獻及充足資料，讓市民認識此疫苗；徐又稱，疫苗的儲存物流要求非常複雜，需與藥廠商量能否分批付運到港。

徐︰9月唔係一個死線

徐德義續稱，疫苗接種中心技術上將運作至9月底，不需要無限延續，不過屆時或有其他場所可提供復必泰，會容後再公布。他稱：「9月唔係一個死線，唔係話政府會停止提供某啲疫苗畀有需要人士，希望大家唔好過份將9月接種中心停止運作覺得係死線，政府幾時都係會盡量為適當人群提供足夠疫苗。」

徐德義強調，現時焦點應放在鼓勵市民盡早接種，政府不想見到疫苗資源浪費，會透過不同方法減少浪費。他又說，留意到外地有降低復必泰的接種年齡下限至12歲，政府已要求藥廠提交適合接種年齡資料，收到之後會盡快交予疫苗顧問專家委員會商討，決定是否擴大本港接種對象。

何婉霞（左）表示，醫管局疫苗過敏安全診所接獲的轉介個案越來越多，有上升趨勢，醫院正考慮增加診症節數。（羅君豪攝）

醫管局總行政經理何婉霞表示，醫管局疫苗過敏安全診所接獲的轉介個案越來越多，並有上升趨勢，醫院正考慮增加診症節數，包括在周六加開名額，希望盡快為市民提供相應資訊及服務。

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