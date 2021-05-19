新冠肺炎．5.19｜連續三日本地零確診　9月後仍可打復必泰

撰文： 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 陳淑霞 麥凱茵 袁澍 黃詠榆 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-19 23:34

本港新冠肺炎疫情持續放緩，周三（19日）新增1宗輸入個案，患者是來自印度的28歲男子，累計增至11,828宗。本港已連續3天本地零確診。 另外，5月16日由香港抵上海男子確診，他在潛伏期入住兩間香港酒店，分別是4月22日至5月12日於西營盤華美達海景酒店接受檢疫，其後於5月13至16日入住天水圍嘉湖海逸酒店 ，並於5月16日乘搭CX368航班前往上海。上海衞健委公布其5月17日確診。 食物及衞生局公布進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫及檢測安排，安排在5月15日或之前從台灣抵港並正進行家居檢疫的人士，入住衞生署的檢疫酒店以完成餘下的強制檢疫期。

（政府新聞處）

【21:30】政府公布，已為市民接種共約2,026,600劑疫苗，當中約1,202,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約517,900名接種科興疫苗，約684,500名接種復必泰疫苗。

新冠疫苗｜周二15人打針後送院 18歲男子血管迷走神經性昏厥

截至今日零時零分，過去24小時共有15宗打針後不適送院個案，其中10人已經出院，兩人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。其中，一名18歲男子打復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥，但經治療後已出院。一名49歲女子打第二針復必泰後雙手痕癢送院，同樣治療後出院。

【21:00】政府公布，因應一名男子由香港到達上海後確診的個案，由於他在5月13至16日入住天水圍嘉湖海逸酒店 ，任何人在5月6日至19日期間曾到上述酒店的人，都要強制檢測。

強制檢測｜駿景園樂基幼兒學校、天水圍嘉湖海逸酒店第2期上榜

此外，由於樂基幼兒學校／幼兒樂園（駿景園）爆發上呼吸道感染個案，該間學校亦被納入強制檢測公告。

復必泰｜港府改口9月底非死線 徐德義：屆時或有其他場所打針

【19:01】政府於4月中公布，復必泰疫苗接種中心只運作至9月底，呼籲市民須於最遲8月底接種第一劑復必泰疫苗。食物及衞生局副局長徐德義今（19日）在記者會上改稱，9月底並非接種死線，屆時或有其他場所可提供復必泰，容後再公布。



食物及衞生局發言人補充，社區疫苗接種中心運作到9月底，現時最多可以每日接種4萬劑。9月後政府會有一定餘額應急，為必要接種人士打針，但接種量會遠低於社區接種中心。

新冠疫苗｜58人離世前曾打針 徐德義：無證據增死亡或流產風險

徐德義表示，留意到外地降低復必泰的接種年齡下限至12歲，政府已要求藥廠提交適合接種年齡資料，收到之後會盡快交予疫苗顧問專家委員會商討，決定是否擴大本港接種對象。（羅君豪攝）

01獨家｜港大揭4歲男童疑假陽性 港有望連續26日無源頭確診清零

【17:00】上周六（15日）衞生防護中心公布一名4歲男童確診，患者是何文田漢師幼稚園（龍總）的學生。不過，由於他入院後檢測一直呈陰性，加上體內未有抗體，被懷疑會否屬「假陽性」。



香港大學為這名男童完成了基因排序分析，結果發現他的樣本當中完全無新冠病毒的基因，「一條（基因）片段都搵唔到」，懷疑他的樣本受到污染，又或是將弱陽性當成了陽性，但最後這宗個案會否被除名，仍有待衞生防護中心決定。



本港近來只有兩宗本地源頭不明個案，但這兩宗個案分別是上述幼稚園學生和華大基因員工，早前華大基因員工已經被確定非確診個案，若上述男童都證實非確診，代表本港其實已經連續26日無源頭不明個案。衞生署回覆指，幼稚園男童目前仍是確診個案，調查仍在進行中。

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義醫生和新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星教授今日交代新型疫苗接種監測。

衞生署衞生防護中心社會醫學顧問醫生（專責事務）連慰慈醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生亦會出席。

▼5月19日佛誕 市民到長洲遊玩▼

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▼佛誕 西貢情況▼

香港抵上海43歲男確診有病徵 潛伏期住華美達、嘉湖海逸酒店

【14:28】今日新增個案為一宗輸入個案，由印度抵港，本地方面3日零確診，累計11 828宗。另外，衞生防護中心正調查一宗外地確診個案。個案涉及一名43歲男子，於4月22日乘搭卡塔爾航空營運的QR818航班從意大利抵港。根據該男子提供的資料，他於2月底曾在意大利確診新型冠狀病毒。他抵港後於4月22日至5月12日於西營盤華美達海景酒店進行檢疫，其後於5月13至16日入住天水圍嘉湖海逸酒店 ，並於5月16日乘搭CX368航班前往上海。中心5月18日接獲上海衞生當局通報，該名男子在5月17日確診。上海衞健委發稿稱，該男子有症狀，被隔離觀察，經檢查確診。

【12:18】4歲男童上周六（15日）確診，其感染源頭不明，但他入院後的核酸檢測及抗體測試都是陰性。消息稱，他及媽媽再做核酸檢測都是陰性，男童明天會再做血清抗體測試，他可能並無確診，而他的6名同住家人的抗體測試都是陰性。

【11:14】消息指，今天只新增一宗確診個案，並屬輸入個案。

香港貨運航空4月初增聘人手，短短兩周接獲2000份申請，最終聘請了8位本地機師，包括早前在空窗期間，曾轉職巴士車長的Ernest Li（右二）。（梁鵬威攝）

港龍機師轉職巴士車長 與2000人爭奪香港貨運機師空缺成功再翱翔

【00:30】全球疫情持續，航空業仍處於「冰封期」，但對貨運需求持續上代。香港貨運航空4月初增聘人手，短短兩周接獲2,000份申請，最終聘請了8位本地機師，包括早前在待業「空窗期間」曾轉職巴士車長的前港龍機師Earnest Li。



當初因網上帖文，引起社會熱議，今日可重新啟航，Earnest 坦言心情複雜，「始終大家一起競爭，但空缺有限」，他勉勵同行要保持樂觀、健康，認為重捨機師本行與否，只是時間問題。

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行山｜首4個月426宗攀山事故 消防增第七支專隊搜救大東山鳳凰山

【00:01】新冠肺炎疫情肆虐，郊遊遠足成為港人主要消遣活動，消防處去年接獲602宗攀山拯救事故，今年首季就錄得426宗，相等於去年總數七成，是同期的1.7倍。



港人「打卡」熱點飛鵝山自殺崖屢生悲劇，消防處技術救援組高級消防隊長羅文傑指出，網上有不少行山短片推介，市民若忽視危險性恐生意外，建議做足準備，勿掉以輕心。



因應鳳凰山及大東山意外頻生，消防處今年初在大澳消防局成立第7支攀山拯救專隊，而攀山拯救支援隊亦在本月起引入救護員，以增加救援能力。

行山｜消防攀山拯救英雄同天氣時間競賽 籲市民勿獨行上山

強制檢測｜聖保羅書院小學、福建中學附屬學校等9校爆流感需強檢

【00:01】食物及衞生局昨晚（18日）公布的強制檢測公告，9間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，當中包括薄扶林聖保羅書院小學、將軍澳約克蒙特梭利國際幼稚園、油塘福建中學附屬學校，按衞生署規定，9校均需停課5天。

根據公告，任何在5月5日至18日，曾身處上述學校逾2小時的人士，須於5月21日（本周五）或之前接受檢測。

▼5月16日 港人直擊台北市況▼

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▼台灣疫情惡化出現搶購潮及關閉場所▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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昨日總覽：新冠肺炎．5.19｜再度零確診 政府預告特定群組或不享免費檢測

地盤工、本地團人員未打疫苗下周一起需自費檢測 或擴至其他群組

德勤辦公室變疫苗接種專區 逾170員工打復必泰 享一日有薪假

新冠疫苗｜政府下周四、五安排流動團隊 為啟德地盤工人即場打針

病人組織倡向打針後未能上班者賠償 醫管局疫苗過敏診所增節數

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近兩周6人死前曾打疫苗 專家裁定與打針無關 20宗懷疑面癱個案

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增一宗輸入涉42歲印度男船員 周日乘卡塔爾航空抵港

政府收緊台灣入境檢疫安排 正進行家居檢疫者須改到酒店隔離

消息：酒吧業界政府總部開會內訌報警 業界稱因打疫苗問題起爭執