垃圾徵費｜思匯調查：近70%受訪者贊成實施　促立會盡快通過徵費

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-20 16:38

都市固體廢物收費討論多年，惟現時條例草案仍在立法會審議。思匯政策研究所調查發現，約68%受訪者贊成實施垃圾徵費，當中專業人士、學生及較高學歷受訪者，對法案的支持率更超過70%。 思匯政策研究所促立法會於今屆會期完結前，盡早通過垃圾徵費；研究所又建議政府增進與業界合作，建立透明、可信度高的回收和減廢方案。

思匯政策研究所調查發現，約68%受訪者贊成實施垃圾徵費。（思匯政策研究所提供）

智庫思匯政策研究所委託香港民意研究所，於今年1月中以隨機方式，訪問1,012人，了解香港市民對《都固體廢物收費條例草案》及廢物管理方式的意見。結果發現，65%受訪者表示，接受草案建議，指定垃圾袋的徵費水平定於每公升0.11元。換言之，一個三人家庭平均每日須支付一至兩元。調查又指，近80%受訪者認為，條例設12至18個月的過渡期已足夠；而逾一半受訪者更認為，徵費將有助減少廢物。

思匯認為，政府應保留不超過18個月的寬限期，可在全面實施時，給社會各界足夠時間採納；而政府亦應列出更詳盡減廢目標，追蹤城市廢物管理的進展。思匯又強調，如草案未能在本立法年度內通過，香港的廢物管理策略將受重大挫折，令社會更難達到未來的減廢目標。

環保協進會就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」的調查發現，55%受訪市民支持回贈制，而按樽制則有44%市民支持。（環保協進會提供）

環保協進會︰回收膠樽1毫回贈額未受大眾支持

另外，「塑膠飲料容器生產者責任計劃」公眾諮詢明日（21日）結束，環保團體環保協進會過去一個月於網上訪問1,185名市民，結果發現55%受訪市民支持回贈制，而按樽制則有44%受訪市民支持。

支持回贈制的市民當中，有超過67.5%人支持設回贈金額為5亳或以上；而支持按樽制的市民當中則有63.1%認為金額定在1元才能吸引消費者回收膠樽。團體認為反映現時政府建議的1毫回贈金額未必受大眾支持，因此不論回贈制或按樽制，金額均應稍為調高至5亳或以上，才可吸引市民回收。