患者自覺累街坊感自責　源頭不明患者怕再中招避去廁所

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-20 21:39

本港新冠肺炎持續逾年，至今逾萬人康復出院。現行防疫措施要求確診者的密切接觸者接受隔離檢疫，不少康復者會感到連累別人或孤立，亦容易感到歧視，甚至有人會為為害怕再度感染而感到焦慮無助。 醫院管理局為出院病人提供心理狀況篩查，發現有逾20%出院病人出現抑鬱、焦慮等問題，當中以女性佔多數，而住院時間越長、本身較為恐懼感染的患者會更容易出現以上情況。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

+ 10 + 10 + 10

新冠患者感累人隔離 易內疚自責

現行防疫措施要求確診者的密切接觸者接受隔離檢疫，而若大廈出現變種病毒個案，整幢大廈的居民均需送往檢疫。醫管局九龍西醫院聯網部門經理（臨床心理科）胡潔瑩指，新冠肺炎患者所面對的壓力，是其他傳染病中少見的，患者尤其容易感到內疚，例如會認為自己連累家人甚至成幢大廈住戶要隔離而感到自責。

胡潔瑩指，新冠肺炎患者所面對的壓力，是其他傳染病中少見的，患者尤其容易感到內疚，例如認為自己連累家人甚至成幢大廈隔離而感到自責。（陳嘉慧攝）

逾兩成康復患者評為中度至嚴重的抑鬱

醫管局現時為有需要的新冠肺炎康復者提供心理支援。胡潔瑩指，現時病人出院時會收到康復心理評估服務簡介，病人若同意接受評估，臨床心理科會在病人出院後聯絡病人，當中九龍西聯網，2020年2月至2021年4月間，共聯絡595名出院病人，其中190人完成評估問卷，有超過兩成人（41人）被評為有中度至嚴重的抑鬱、焦慮或創傷應激情況（任何一種）。胡潔瑩表示，女性、住院時間越長、本身較為恐懼感染的患者，會更容易出現以上情況。

女性、住院時間長 更易抑鬱、焦慮

個別病情嚴重者會出現精神紊亂的情況。胡潔瑩透露，曾有需要入住深切治療部的重症患者，在治療過程中出現被迫害的幻覺，惟病人沒有精神病史，但很受困擾，同時因怕被標籤而不敢求助，幸好經識別後現正接受「認知行為治療」。

醫管局九龍西醫院聯網部門經理（臨床心理科）胡潔瑩（左）、臨床傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢（右）（陳嘉慧攝）

至於一些輕症病毒載量高而遲遲未能出院的患者，部分人會出現「適應困難」的情形，例如恐懼「自己永遠出唔到院」、「會唔會突然恐死」等。胡潔瑩亦指，曾有個案本身有精神病史，本來情況穩定，但在入院隔離期間再度出現幻聽，經甄別後，精神科為病人安排提前覆診。

源頭不明患者怕再感染避去廁所

此外，部分康復者會感到被歧視，亦有部分人更會因自己是「過來人」，或在病房中目睹鄰近病重患者的情況，而持續感到恐懼和無助。胡潔瑩指，有部分康復者更因自己感染源頭不明，而對身邊環境對廣泛焦慮，她舉例，有個別康復者返回工作崗位後，仍然懼怕再次感染，怕辧公室廁所不清潔而使用，甚至減少飲水，「這樣會降低了他們的生活質素。」

曾德賢表示，本港至今逾1萬多名確診者中，約有10%人為重症病人，5%人需入住深切治療部，九成人獲安排覆診或轉介至物理治療或職業治療等。（陳嘉慧攝）

一成患者重症 九成人需覆診

疫情持續逾一年，醫管局臨床傳染病治療專責小組暨傳染病中心醫務總監曾德賢表示，本港至今逾1萬多名確診者中，約有10%人為重症病人，三至四成人出現「肺花」；5%人需入住深切治療部，九成人獲安排覆診或轉介至物理治療或職業治療等。

▼5月16日 港府收緊台灣抵港人士檢疫安排情況▼

+ 3 + 3 + 3

至於出院後的跟進，曾德賢以瑪嘉烈醫院醫管局傳染病中心至今收治的約1,300名病人為例，大部分人都獲安排驗血，以監測康復者的肝、腎功能及炎症指數；約16%病人需持續接受肺功能測試；部分病情較嚴重者（約3.6%），包括出現肺部組織纖維化等，更需接受胸部電腦斷層掃描。