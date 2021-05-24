官涌接種中心要求所有員工一個月內打齊針　郭寶賢：料近半已接種

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-24 14:46

一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診，中心醫務總監郭寶賢今日（24日）回覆《香港01》查詢時表示，估計中心一半員工已打針，將因應事件，要求餘下未打針的員工，在一個月內完成接種，並已收緊常規檢測至一周一檢。 對於有專家估計，有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」，郭認為不能排除相關可能性，但直言「機會率唔係相當高」。

一名官涌體育館疫苗接種中心工作的女護士初步確診，目前暫未接種疫苗。郭寶賢表示，一直有了解員工接種意向，料一半人已接種疫苗，將因應事件，要求餘下負責為市民打針的醫護在一個月完成打針，「同事反應都非常積極」。

他解釋，中心平日流量高，職員接觸的市民數量多，加上事件發生後，見到牽連甚廣，包括強制檢測、檢疫，故將接種疫苗列為要求。郭又指，女護士經兩周一檢的常規檢測發現確診，昨日起已收緊至一周一檢，如較多員工已接種疫苗時，會再考慮是否放寬。

中心醫務總監郭寶賢將因應事件，要求餘下未打針的員工，在一個月內完成接種（資料圖片／曾凱欣攝）

呼吸系統專科醫生梁子超今日在電台節目指出，科興疫苗屬滅活疫苗，病毒雖失效但裡面的核酸仍有可能檢測到，有機會疫苗在接種期間污染環境，不排除沾到該護士手或鼻，而令檢測現「假陽性」，認為可透過快速篩檢或基因排序以確定是否染疫。

郭寶賢認為，不能排除相當可能性，但機會率不是相當高，中心內有既定衞生指引，定期清洗場地，打針員工亦須換手套、洗手等。他指，初確診女護士的CT值高於30，即病毒量低，有7至9名員工曾與其用膳，目前仍待衞生署通知，多少同事被列密切接觸者，預計不會對人手造成影響，今日中心運作亦都順利。

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