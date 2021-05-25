公院20年間普通科平均住院日數略減　醫管局試行統一系統調配病床

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-25 19:17

本港醫療系統正面對人口老化及長期病患年輕化挑戰，醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯稱，公立醫院須改變現有的醫療模式，紓緩住院人次及加快病床流轉。他指，伊利沙伯醫院正試用「醫院運作監察系統」，集中監察整間醫院的病床使用情況，亦可了解醫護的工作位置，有助調配人手資源。 另外，醫管局將持續發展日間服務，集中提供放射診斷，並為日間服務設立專用設施。首步工作需在醫院重建計劃，劃分個別樓層作日間服務，盡量分隔日間及住院病人。

醫院管理局總行政經理（聯網運作）張子峯說，為減少住院人次，醫管局將持續發展日間服務。（李恩慈攝）

張子峯稱，醫管局由千禧年代開始建立港九新界共七個聯網制度，以及接收普通科門診服務，普通科平均住院日數由2000年至2001年的7日，減少至2018年至2019年的5.9日。隨著藥物進步，精神科病人住院日數已大減七成，由接近180日減少至約50日，有助加快騰出病床。

然而，醫管局正面對兩大挑戰，包括人口老化及長期病患年輕化。張子峯說，現時全港有137萬名65歲或以上長者，佔人口18%；預計長者人口在2036年增加至241萬名，佔人口三成。同時，近年長期病患出現年輕化趨勢，40至64歲市民使用病床的增幅明顯，張預計2034年全港將有240萬名長期病患者。「以前乳癌、肺癌、肝癌存活期比較短，依家配合藥物治療已經變成長期病，病人壽命可以同普通人差唔多。」因此，他指出公立醫院須改變現有的醫療模式。

伊利沙伯醫院正試用「醫院運作監察系統」，集中監察整間醫院的病床使用情況。（資料圖片）

伊利沙伯醫院正以先導計劃形式試用「醫院運作監察系統」。張子峯稱，以往醫院有許多分散的監察系統，例如急症室和住院病房的系統並不互通，以致不同部門溝通容易出現滯後。而新系統可集中一個中心監察整間醫院的病床使用情況，整合過去數小時急症求診人次、了解醫護的工作位置、預測未來數天循不同途徑的入院人次等，有助調配人手資源，加快病床流轉。「系統可以預計未來幾日嘅工作量，如果知道某一日比較多人，可以稍為延後部份診症。」他預料，有關系統先導計劃將於今年內完成首份報告，倘效果理想，檢討改善後可恆常化，並推展至其他需求量較大的龍頭醫院。

另外，張子峯說，為減少住院人次，醫管局將持續發展日間服務，集中提供放射診斷，並為日間服務設立專用設施，包括大型日間醫療服務中心。他稱，有關工作需要按步就班，首步在醫院重建計劃，劃分個別樓層作日間服務，譬如設立日間洗腎中心、日間化療中心等，盡量分隔日間及住院病人，減少人流擠逼，以便人手及病床編配。

聯合醫院已參與先導計劃，以流動應用程式HA GO，試行為穩定舊症病人遙距診症。（資料圖片）

因應新冠肺炎疫情，醫管局在今年初開始以流動應用程式HA GO，試行為穩定舊症病人遙距診症。伊利沙伯醫院、將軍澳醫院及聯合醫院已參與先導計劃。張子峯說，驗血報告、影像報告、恆常問症及精神科覆診較易透過視像進行，未來擬擴展計劃至較偏遠的離島地區，如長洲醫院。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼