青年智庫研究指教育科技定位參差　促教局牽頭培育教學產品研發

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-08 08:00

新冠肺炎疫情爆發約一年，網課與面授課堂交替成教育界「新常態」，但未必反映學界完全掌握教育科技。民間智庫MWYO青年辦公室研究員黃樂謙表示，本港不乏教育科技資源，但在利用科技融入教學的政策目標一直未明，以致各校對教育科技定位參差，缺乏專責小組及中層架構推動發展；又指本港缺乏合適的科創產品，以完善網上學與教。 他建議教育局應在每校增設一個高級學位教師職級，負責統籌學校的科技應用，以及設立基金培育本地教學產品研發，否則本港科技教育發展只會停滯不前。

民間智庫MWYO青年辦公室研究員黃樂謙表示，本港不乏教育科技資源，但在利用科技融入教學的政策目標一直未明。（胡家欣攝）

研究發現表現遜色學校 僅安排資訊科技老師兼教



由青年發展委員會副主席劉鳴煒擔任總監的MWYO青年辦公室，在去年5月至10 月期間，深度訪談18位學校管理層、前線教師、學者、創科企業等，以了解他們對本港教育科技現況及前景的想像。

負責研究的黃樂謙表示，政府在20年間投放約百多億元推動資訊科技教育，認為本港不乏教育科技資源，但政策目標流於空泛，只談及提升教與學，釋放學生學習能量，未有明確指示如何利用科技融入教學，由學校各施各法，以致各校的教育科技定位參差。

他指，研究訪談發現，「有學校以為設立內聯網、將教學搬上網就搞掂」，表現較遜色的學校只會安排資訊科技教師兼任領導角色，在兼顧教學下難有探索教育科技空間 ；相反，表現較佳的學校會設有專責小組，有領導層支援及統籌，中層教師負責協作，加強校內外電子教學的交流，掌握最新的教育科技。

黃樂謙指，海外教育科技產品，未必完全切合本地需要，在教材分享上有局限，建議當局亦設立基金培育本地教學產品研發。（胡家欣攝）

新加坡政府兩年前牽頭成立網上平台 供教師分享教學資源

其次，本港缺乏合適的科創產品，以完善網上學與教。疫情下不少學校使用ZOOM、Google Classroom等程式協助教學，黃樂謙指，海外教育科技產品，未必完全切合本地需要，在教材分享上亦有局限。他指，以新加坡為例，當地教育部與政府技術局三年前合作開發網上學習平台（LMS），為全國師生提供大量網課教材，教師編輯的教案可以分享至平台，學生亦可隨時搜索課程資料，促進師生交流。

建議教育局深化教育科技目標 牽頭培育本地教學產品研發

疫情持續，混合式教學成為主流，黃樂謙建議，教育局應透過教學、評核、數據整合及行政工作，深化教育科技的目標，如在每校增設一個高級學位教師職級，負責統籌學校的科技應用，以及設立「教育科技創新基金」，牽頭培育本地教學產品研發，加強初創企業與學界的聯繫，否則本港科技教育發展只會停滯不前，「只有兩至三成學校識得用、用得好，但七成學校永遠未被發展，咁會好可惜。」