2022請假攻略｜農曆新年請2天假放足9天　有兩個月可自製10天長假

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-28 13:41

政府今日（28日）公布明年的公眾假期。《香港01》為全港周一至五工作的打工仔整理請假攻略，雖然通關旅行未見眉目，也可相約親朋好友度假Staycation。明年2月農曆新年、5月勞動節連佛誕，以及12月聖誕至跨年均有「自製長假期」黃金機會，需要清假的上班族切勿錯過。

▼2020年維園年宵情況▼

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明年的農曆年初一為2月1日，公眾假期放至初三2月3日。若連同1月29日（周六）、1月30日（周日）、2月5日（周六）、2月6日（周日）周末假期，打工仔其實只需在年三十，即1月31日（周一），以及2月4日（周五）請兩天假，便可「自製」新年長假享受9天假期。

▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

明年5.1勞動節、佛誕、聖誕節撞正周日有補假

若錯過上述長假機會，5月亦有「自製」長假期良機。明年的勞動節撞正周日，故5月2日（周一）打工仔可享補假；至於相隔一周的5月8日佛誕亦是周日，5月9日（周一）同樣有補假。換而言之，打工仔在5月3日（周二）至5月6日（周五）請假4天，可由4月30日（周六）放假至5月9日（周一），總共10天。

年底也是不少打工仔「清假」的衝刺時機。明年的12月25日聖誕節正日是周日，連同翌日假期可放至12月27日（周二）；而2023年元旦也是周日，即1月2日（周一）有補假。打工仔只要在12月28日（周三)至12月30日（周五）請假3天，便可由平安夜12月24日（周六）起，自製大假放到2023年1月2日（周一），跨年大假長達10天。

▼5月1日勞動節假期，勞動節下西貢情況▼

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▼2020年除夕尖沙咀情況▼

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至於短假期方面，明年清明節將為4月5日（周二），打工仔可在4月4日（周一）請假，即可擁有4天假期。重陽節將為10月4日（周二），打工仔可在10月3日（周一）請假，可由國慶日（周六）起放假4天。

而端午節6月3日（周五）、回歸日7月1日（周五），以及中秋節9月11日（周日）連翌日（周一）假期，打工仔均毋須請假連放3天。