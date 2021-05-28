港鐵票價｜按機制調整　6月27日起減價1.85%　逾六成車程僅減1毫

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-28 17:54

受新冠肺炎疫情影響，香港經濟受挫，港鐵早前按「可加可減機制」，破天荒宣布減價。根據機制，其中一個影響票價方程式的因素為綜合消費物價指數，今日（28日）政府統計處修訂去年12月的綜合消費物價指數變幅，由負0.7%調整負1%。港鐵亦宣布，按照機制今年車費調減幅度，會由原本的1.7%，進一步「加碼」至1.85%。 港鐵表示，新票價將於今年6月27日生效，與屯馬線全線通車同一日。當日起港鐵亦會以額外資源，提升機制承諾的車費扣減，令八達通及車票二維碼乘客實質所付的車費，與現時大致相同，即由今年4月1日起持續節省約5%，直至明年1月1日。

可加可減機制方程式： 0.5 ｘ 去年12月份綜合消費物價指數變動 （-1.0%）＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動（-1.5%）— 生產力因素（0）— 額外扣減（0.6%）= -1.85%

港鐵由4月1日起，持續提供約5%，即九五折的車費優惠，有關優惠會到今年6月27日屆滿。同日起，由於車費調減正式生效，港鐵會再按票價機制內的「分享利潤機制」及「服務表現安排」，再以額外資源，提供約3.8%的車費扣減，屆時的車費即與4月起的九五折相若。港鐵表示，98%的車程車費會下調最少一毫，包括29%會下調2毫至4毫；以及6%會減6毫至1元；不過有2%車程的收費不會下調。

港鐵新票價（港鐵文件）

港鐵表示，會繼續為各層面乘客，每年提供逾17億元的恆常優惠，如學生乘車優惠計劃等。港鐵合計本年度下調票價、車費優惠及早前因應疫情而提供的特別車費安排，共承擔26億元。