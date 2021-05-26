有學校逾50人退學減一班半　教育界擔心重演殺校潮致學校出招搶人

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-26 20:45

近來不少港人選擇移民，當中不少是以家庭為單位，亦因此一些本地名校出現退學潮，罕有地有學額空缺，公開招募各級插班生以及為小一收生賣廣告。香港教育專業人員協會（教協）會長馮偉華博士更指，擔心未來學校間出現惡性競爭，重演當年小學殺校潮，教師需在商場、關口甚至其他學校校門派宣傳單張「搶學生」的慘況。 攝影：李紫銘

跨境生、本地生雙雙流失 3間學校多於50人退學

教協於5月7日至21日，以電郵訪問954間中、小學，收回130間小學、53間中學之調查數據。當中近5成小學指移民及海外升學是退學原因，而且佔學校個案半數或以上，可見情況嚴峻。另外，退學原因第二多的為跨境生選擇留在內地讀書，有近27%小學指該原因佔學校退學個案半數或以上。

而受訪的所有小學中，全部都有學生退學的情況，而有三間中、小學更流失多於50人，足足「班半」有多。六成半受訪小學更擔心2022/23學年小一會縮班，顯示業界對未來的收生情況持悲觀態度。

學生即資源 搶學生會出現「上移錯配」問題

教協會長馮偉華博士指，由於收生人數影響學校的資源、老師的人數，所以收生不足意味着學校的資源流失。因此，一些學校之間也會出現惡性競爭出現「上移錯配」的問題，意思即是學校會取錄以往認為能力未去到學校標準的學生，例如「以前收開BAND1學生，現時BAND2都照收」，一方面是學校「教開BAND1」學生未必照顧到同學需要，另一方面則是同學跟不上學校程度，讀得更吃力。

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教學不再是以「專業」行先

雖是次教協的調查未有問及家長的退學原因，但教協會長馮偉華博士指社會氣氛及政治張力絕對是一個因素。教育不再是以「專業」作主導，科目可隨意增減內容，教師被「釘牌」 ，指引不清晰的國安教育，大家都是有目共睹的。教育變成了「政府話點就點」，相信是部分家長選擇退學的原因之一。

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