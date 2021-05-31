兩中學生涉藏爆炸品　向老師稱有好玩化學品　追問下指黑衣人畀

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-31 19:27

馬鞍山一中學兩名男學生，涉前年11月在校內藏有高性能炸藥TATP。其中一名中六學生向化學老師稱，帶了「幾好玩既」的化學物品，另一名中四學生則向老師笑稱帶了茶葉，最終發現為爆炸品。兩學生被控管有爆炸品三罪，他們否認控罪，案件今（31日）在區域法院開審。而庭上證據顯示，中六學生在追問下透露，該些物品為黑衣人提供。

兩名被告：黎文光（19歲）及趙旭(18歲)，同被控1項管有爆炸品罪，黎文光另被控1項管有爆炸品罪和1項無牌管有彈藥罪。

首被告向化學老師稱有好玩化學品

控方開案陳詞指，兩名被告在案發時就讀中六和中四。於2019年11月27日早上8時許，首被告走到化學老師張善恩旁，並告訴張帶了一些「幾好玩既」化學物品回校，張未有即時理會。

惟張之後擔心該些化學物品有危險，遂連同社工於中午時到班房找首被告。首被告按張要求，把用鍚紙包裝的化學物品給張，並告知對方該些化學物品為TATP。張著首被告返回課室後，把錫紙包帶回其座位。

化學老師張善恩稱初時不知甚麼是TATP，後來想網搜查才知是危險品。(朱棨新攝)

次被告稱是茶葉

下午2時許，師生在禮堂集會。張看到次被告手持一個鍚紙包，和首被告的鍚紙包非常相似。張向次被告查問是什麼，對方回應是茶葉。

張庭上作供時指，次被告跟他笑稱是荼葉，因此他亦講笑回應：「叫佢唔好扮嘢，未必係茶葉。」張又指，他起初聽到該些物品為「TATP」時，也不知是什麼，上網搜查後才得知是爆炸品。

聲稱曾在家中測試

訓導主任梁伯安之後截停次被告，並問該鍚紙包內是什麼，次被告回應是玩的東西，又說：「加水落去變凍好得意。」

校長蔡子良其後接獲通知，接見兩名被告，首被告稱曾在家中測試，用火燒後只有「啪」一聲，校方最終聯絡警方。

化驗後證實為TATP

警員接報到場，發現首被告管有的鍚紙包內，有約4顆豌豆大小的白色粉末，次被告管有的錫紙包內，則有共約八份一顆豌豆大小的白色粉末。經化驗後，證實粉末內含TATP(三過氧代三丙酮)。此外，警員亦在首被告的銀包內，發現空包彈。

電腦手機有爆炸及社會事件資料

兩名被告被捕後，次被告在警誡下稱：「舊野係黎文光同學比我既。佢話係燒左會爆，殺傷力唔大嘅，我唔想要，所以攞喺手唔知點處理。」

此外，警方亦在首被告的電腦內，發現他下載了一些影片和圖片，包括炸藥炸彈和當時社會事件。次被告手機應用程式Telegram的通話紀錄顯示，他和首被告提及參與一些社會事件，亦提及炸藥等。

曾透露粉末由黑衣人提供

控方又讀出訓導主任的口供，提及事件驚動警方後，警員向首被告問及物品的來源，首被告回應是一名身穿黑衣黑褲的男子於兩星期前，在旺角警署對面的一間便利店給他，並指「好好玩」。蔡校長則供稱，首被告曾透露涉案物品是黑衣人給他。

案件編號：DCCC343/2020