智方便僅38萬登記　資科辦：以多元服務打動市民　可申請消費券

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-02 08:00

政府推出個人數碼身份及電子服務平台「智方便」，推出至今5個月，登記次數約38萬次，而同期推出的「安心出行」下載次數已超過400萬。負責開發的政府資訊科技辦公室指，兩者用途不同，當中「智方便」為減省市民使用政府及商業服務的身份認證過程，暫未對登記人數設目標，笑言邀請Mirror等人氣組合幫忙宣傳是「好提議」，但認為以多元化服務才能打動市民，包括將可用於申請電子消費券；又透露有院校考慮採用「智方便」作供教職員及學生作認證，以及有物流公司研究市民利用「智方便」提貨。

以手提電話登記「智方便」步驟

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「智方便」自去年底推出，為市民提供數碼個人身份認證、填表通、政府服務提示，以及符合《電子交易條例》的數碼個人簽署功能（需升級至「智方便+」方可使用）。不過，「智方便」推出至今5個月，登記次數僅38萬，而接近同期推出的「安心出行」下載次數已逾400萬。

找Mirror代言？ 資科辦：以多元化服務打動市民

資科辦總系統經理蕭錦榮表示，推出「智方便」是為減省市民使用政府或商業服務時的身份認證過程，與有抗疫用途的「安心出行」不同，他坦言，市民未必經常使用政府服務，暫未對「智方便」的登記次數設目標。被問到會否考慮邀請偶像組合Mirror擔任代言人，他笑言是「好提議」，但認為提供多元化服務包括商業應用，方能打動市民。

蕭錦榮笑言找Mirror代言是「好提議」，但認為提供多元化服務包括商業應用，方能打動市民。（陳嘉慧攝）

「智方便」至5月底共提供逾50項服務，包括電子針卡、稅務易、車牌續領等政府服務，以及中電、煤氣、恒生銀行等公營及商業服務；至5月底最多人使用的是電子針卡及檢測紀錄，達150萬次，其次是稅務易及醫健通。他表示，至7月電子服務將增至110項，新推出的包括醫療券、食肆牌照續牌等，未來亦會增設包括公務員職位申請、綜援等應用。

有院校考慮供教員學生作身份認證

他透露，有園區及院校正考慮採用「智方便」供教職員及學生進行登入及身份認證，「由讀書階段接觸」，亦有大型物流考慮讓市民利用「智方便」提貨。

可申請電子消費券

港府早前表示，市民最快可於暑假登記電子消費券，蕭錦榮亦表示，市民將可透過「智方便」進行申請過程中的身份認證，「一定是其中一個選項。」若未來再派錢，又能否以「智方便」申請，蕭就指政府內部若要向市民提供服務，均會優先考慮以「智方便」作申請途徑。

用家評麻煩 資科辦：為嚴謹核證要取捨

現時「智方便」在App Store及Google Play上的評分，分別2.4和2.2分。蕭錦榮表示，有留意用家評語，多數人認為登記使用時需多角度拍攝身份證甚為不便。蕭指出，系統須有嚴謹核證程序，否則傷害會更大，因此作出取捨。他補充，市民每次使用時亦須以臉容識別作身份認證，但強調所有相關數據均由手提電話本身系統處理，「智方便」應用及平台不會取得數據。

於登記站登記「智方便」步驟