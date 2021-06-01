安心出行可存電子針卡、檢測紀錄　須以生物驗證或密碼開啟

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-06-01 15:19

政府資訊科技總監辦公室今日（1日）表示，「安心出行」應用程式新增功能，可儲存電子針卡或電子檢測紀錄，方便市民在有需要時展示。 使用「安心出行」原本無須登記資料，不過資科辦表示，用戶若使用新增的電子針卡或檢測紀錄功能，每次均須使用開啓手機的生物特徵驗證或密碼才可打開應用程式。

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設驗證或密碼以保護個人資料

資科辦表示，疫苗氣泡下，市民或有更多機會出示疫苗接種紀錄，如將「安心出行」更新至最新2.0版本，可選擇使用新增的「電子疫苗接種及檢測紀錄」功能，再透過掃描紙本或電子針卡上的二維碼，將接種紀錄和二維碼儲存在應用程式內，方便有需要時展示。除接種紀錄，亦可儲存電子檢測紀錄。

當局以往推廣「安心出行」，均提及程式無須登記資料。資科辦最新指，為保障用戶儲存的紀錄和個人資料私隱，每次均須使用開啟手機的生物特徵驗證或密碼，才可打開應用程式內的電子針卡或檢測紀錄。資科辦補充，用戶在首次使用新功能前，需要確認相關條款。

安心出行2.0 可存電子針卡、檢測紀錄

資科辦續指，使用「安心出行」一般功能無須用戶登記，沒有追蹤功能；至於使用新功能儲存電子針卡，亦如用戶的出行紀錄一樣，不會備存到任何政府或其他系統，只會存放於用戶手機，用戶可以隨時更改及刪除程式中的電子針卡或檢測紀錄。資科辦表示，加入有關新功能時已徵詢個人私隱專員公署的意見，確保符合規定，籲市民可安心使用。

提醒市民妥為保管針卡及二維碼

資科辦期望透過新功能，為市民提供更便利，又指針卡的二維碼如同防偽特徵，透過數碼簽署技術，確保二維碼內的資料不能被竄改，以保證資料真確。發言人亦提醒市民，無論紙本或電子針卡及二維碼均屬個人文件，必須妥為保管，切勿隨便傳送他人或在社交平台分享。

此外，使用蘋果手機的「智方便」用戶亦可在下載電子針卡時，將電子針卡二維碼收納在手機的內置電子錢包（Apple Wallet）。