好鄰舍北區教會：兩周內多名員工辭職　 陳凱興辭任兩職位

警方早前凍結「好鄰舍北區教會」會堂主任陳凱興及其妻子的滙豐銀行戶口，稱教會涉嫌隱瞞1800萬元眾籌捐款，其後再以嫌「欺詐」及「洗黑錢」拘捕兩名女子。有員工昨向傳媒發出20人集體總辭的聯合聲明，稱對陳凱興的「失望」及「不信任」。 好鄰舍北區教會今(27日)在facebook表示，在本月12日起陸續收到多名員工辭職，要求即時生效。教會稱，明白員工的勞苦和事件對他們造成的心理壓力，承諾會酌情處理，不追究未有依據合約勞資雙方離職通知期及代通知金的法定權益。 教會又指，陳凱興已辭任教會秘書及傳道堂主任的職位，並即時生效。教會強調陳凱興是開創本會的重要成員，同樣不會追究未有離職通知期及代通知金。

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教會稱，理解有員工表示擔心法律風險、家人壓力、情緒困擾，強調在非常時期會聽取更多法律意見，處理內外事務、行政安排及對外與內的溝通。教會指，在事件發生後，已因應同工的心理狀況和擔憂安排是否需要留家工作，重申會為所有現職和離職員工提供法律支援。

20人集體總辭發聲明 批陳凱興未釋員工疑慮、不重視員工安危

昨向傳媒發出的20人集體總辭聯合聲明提及，早前教會遇上前所未有的困難，他們一直留守崗位維持基本服務，冀能減低對服務使用者的影響。聲明強調，他們原本希望奮戰到底，但陳凱興始終未能釋除員工疑慮，亦未曾重視員工安危，令同事不感尊重，未能安心工作。

聲明又指，絕對明白總辭一舉正中政權下懷，若非萬不得已也絕不出此下策，「在這亂世，我們早已有著一定心理準備面對不同的險阻，但絕對不是荒謬及被動地讓前堂主任陳凱興先生將眾人推至無法預測的風險。」