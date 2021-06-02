港大研發疫苗｜陳肇始：本港疫情輕微　團隊需於境外做第三期測試

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-02 14:59

港大與內地合作研發噴鼻式新冠疫苗「衛活苗一號」，已進入第一期臨床測試。食物及衞生局局長陳肇始今日（2日）回覆立法會議員質詢，指第三期臨床測試需招募逾1萬名參加者，並於疫情較嚴峻的地方作評估，惟「香港疫情依家好輕微」 ，無法進行大規模試驗，故研究團隊需到境外招募對象。研究團隊會在港招募100名自願參加者，當中30名已進行第一部份試驗，而第二部份試驗將於7月開始。

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議員謝偉俊就港大噴鼻式疫苗研發進度提出質詢，陳肇始回應稱，疫苗由研發至上市使用，一般需時5至10年，不過在新冠肺炎疫情下，全球藥廠壓縮開發時間，目前約有10款疫苗正在大規模使用；而根據世衞資料，全球有逾100種候選疫苗正在臨床研究階段，另有200種處於前期階段。

港大醫學院微生物學系與廈門大學、北京萬泰生物合作， 研究噴鼻式「衛活苗一號」，獲食衞局醫療衞生研究基金2,000萬元資助，研究已進入第一期臨床測試。疫苗在緊急使用前，須通過三期臨床測試，陳肇始稱如要展開第三期臨床測試，需招募逾1萬名參加者作研究對象，並於疫情持續傳播的地方評估效能，惟「香港疫情依家好輕微，好難攞到sample（研究樣本）」 ，無法進行如此大規模的試驗，故研究團隊需到境外招募對象。陳肇始又說，研究團隊將在港招募100名自願參加者，當中30名已進行第一部份試驗，而第二部份試驗將於7月開始。她重申政府支持及歡迎學者研發疫苗，對全球疫情紓緩作出貢獻，若有需要可分配額外資源支持本地科研。

陳肇始說，政府提供的誘因不是在金錢上，而是縮短檢疫期、推出疫苗假期、接種疫苗取代檢測、疫苗氣泡等等，會一直推動市民打針。（立法會截圖）

另外，謝偉俊指出，本港新冠疫苗接種率低，市民對政府不信任是重大因素之一。他批評政府在推動疫苗接種的角色僅限付錢，「出完雞唔出豉油」，指政府應增加市民接種誘因，譬如放寬疫苗接種保障基金賠償門檻，以及減稅、減強積金等等，達致全民受惠。

陳肇始回應稱，政府歡迎商界及各大企業主動提供接種誘因， 特首已去信各大機構呼籲支持，政府亦會提供資訊服務及加快有關處理牌照申請。她又說，政府提供的誘因不是在金錢上，而是縮短檢疫期、推出疫苗假期、接種疫苗取代檢測、疫苗氣泡等等，會一直推動市民打針。