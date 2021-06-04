房委會將調整清拆項目住戶搬遷津貼　一人單位減幅最大跌穿5位數

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-04 20:37

房委會擬調整公屋清拆項目的住戶搬遷特惠津貼，津貼額下調5.07%至7.21%，當中單人住戶的津貼額將跌穿5位數水平，僅得9,530元，較現時減少740元，跌幅達7.21%，減幅較雙人或以上單位多。調整後的津貼將適用於新公布的清拆項目，即將重建的美東邨、白田邨和石籬中轉屋的住戶並不受影響。

房委會資助房屋小組委員會通過建議，調整發放予清拆項目影響租戶的住戶搬遷特惠津貼。（資料圖片）

房委會資助房屋小組委員會通過建議，調整發放予清拆項目影響租戶的住戶搬遷特惠津貼，當中單人租戶將由津貼額將至9,530元，較現時的10,270元大減740元，跌幅達7.21%，是眾單位之冠。

（房委會文件截圖）

2至3人單位的津貼則下調6.61%至15,820元；4至5人單位則下調5.2%至22,040元；6人及以上單位則有29,050，較以往的30,600元下跌1,550元，減幅為5.07%。

有關建議與政府去年12月調整後的搬遷津貼額看齊，預料新訂公屋清拆項目的受影響租戶會接受有關安排。經調整津貼額適用於去年12月1日或之後公布的政府清拆行動。早前已公布重建的美東邨、白田邨和石籬中轉屋則不受影響，相關項目繼續沿用當時適用於每一個別項目的津貼額。