同志指居屋政策歧視求覆核　房委會：異性夫妻能增加人口優先考慮

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-04-19 18:53

與伴侶在英國結婚的男同志，以「綠表」購買二手居屋單位作愛巢。惟他購入單位後才發現，其丈夫不被視為政策中的「家庭成員」，不能入住單位，也無法以「配偶」身份成為聯名業主，於是他就此提出司法覆核。代表男同志的律師指，已婚同性伴侶屬社會上的「小眾中的小眾」，政府未能證明給予同性伴侶同等待遇會影響房屋供應，政策上卻作出差別待遇，存在不公。政府卻稱政策並非針對性向，但指異性伴侶才能實際生兒育女，增加人口，故政策會作優先考慮。法官押後裁決。

申請人吳翰林去年離世，其丈夫李亦豪替他繼續訴訟，答辯人為房委會。

申請人李亦豪(右)代表其已逝世的丈夫吳翰林繼續訴訟。(李慧娜攝)

同性伴侶可就差別待遇求覆核

代表申請人的資深大狀鮑進龍指，本案並非要法庭認同同性婚姻，正如岑子杰一案所指，同性伴侶可就涉差別待遇的政策覆核，但法庭當然要審視個別情況。雖然基本法第37條只保障異性婚姻，但沒有禁止同性婚姻。

鮑大狀又指，本案非涉及公屋，當「綠表」申請人要買居屋時，他要交還公屋，這樣反而會增加公屋供應。再者，政府未能提供證據證明，批准本案申請會如何影響房屋供應。

每10萬對已婚伴侶只有2.1對同性婚姻

鮑大狀認為，雖然政府稱居屋每年都超額認購數十倍，但未能證明對同性及異性伴侶施予同等待遇，如何影響超額認購率及居屋供應，而且在本港每10萬對已婚伴侶中，只有2.1對同性伴侶，屬於「小眾中的小眾」。

現時做法與助人置業目的相違背

鮑大狀表示，按現時政策，申請人只能先補地價，其伴侶才可以聯名持有居屋，涉案單位在購入當年市值545萬，若要補地價，即申請人要付超過200萬元，但居屋政策本身就是幫助低至中收入的市民置業，現時做法會與政策目的相違背，亦會造成不公。

異性婚姻能增加人口故優先考慮

代表政府方的資深大狀陳樂信反駁，居屋政策涉及分配公共資源，政府制定政策時並非針對性向，但居屋政策涉人口政策的考慮，而房屋正是異性伴侶考慮是否生兒育女的重要因素，而且異性伴侶才能實際生兒育女，增加人口。因此政策優先保障異性伴侶。

另外，陳大狀亦指，政府才是合適的人選去判斷甚麼對社會有利，而居屋政策應要以宏觀作考慮，法庭不應自行作社會分析。

案件編號：HCAL2875/2019