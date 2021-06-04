大圍「大圍小館」爆食物中毒　涉事9男女均進食甜梅菜竹笙蒸茄子

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-04 20:34

衞生署衞生防護中心今日（4日）表示，正調查兩宗涉大圍一所名為「大圍小館」餐廳的懷疑食物中毒個案，共涉及9人，據知各人曾進食甜梅菜竹笙蒸茄子，防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

（大圍小館fb圖片）

防護中心表示，兩宗個案當中，首宗個案涉及2男5女，年齡介乎22至64歲。他們於昨日（3日）於大圍「大圍小館」食肆晚膳，曾進行甜梅菜竹笙蒸茄子，於進食後約3小時15分鐘後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐等病徵。

另一宗個案涉及2名女子，年齡分別44歲及45歲，她們於同日晚上於同一所食肆晚膳，約半小時後出現類似病徵。

涉事的其中七名受影響人士已求醫，其中三人需留院，全部病人情況穩定。

衞生署衞生防護中心今日（6月4日）表示，正調查兩宗涉大圍一所名為「大圍小館」餐廳的懷疑食物中毒個案，共涉及9人，據知各人曾進行甜梅菜竹笙蒸茄子。（大圍小館fb圖片）

防護中心續說，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查，又提醒市民要預防經由食物傳播的疾病，應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，光顧可靠及有牌照的食肆、使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物、進食前及如廁後要洗手。