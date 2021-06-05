新冠疫苗｜5組數字看打針百日情況　每日4萬人預約才達群體免疫

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-05 19:20

本港疫苗接種計劃由2月底開展，至今日（5日）已達100日，本港已接種劑次達254.7萬劑，抽獎「谷針」效應下，單日疫苗接種劑次攀升至3萬至4萬；昨日（5日）更有28,918人打第一針，是破紀錄新高。 不過僅有16.4%的港人已打兩針，呼吸系統專科醫生梁子超指每日平均要有4萬人預約接種，才能在9月底前達到「群體免疫」。不過按現時接種及預約速度推算，9月社區疫苗接種中心停運後，本港還剩餘700萬針疫苗。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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1. 最後88日社區接種中心打第一針

本港疫苗接種計劃邁進第100日，政府今日在疫苗接種計劃網頁中，開始倒數社區疫苗接種中心提供第一劑疫苗尚餘日期，以今日計則餘88日。

社區疫苗接種中心尚餘名額方面，復必泰（BioNTech）疫苗尚餘名額約為193.6萬人；科興疫苗則餘30.8萬人，另市民亦可透過參與計劃1,000多名私家醫生接種科興疫苗。

▼部份機構疫苗假期安排▼

2. 疫苗中心9月底停運後 本港仍剩餘700萬針

政府預告社區疫苗接種中心將於9月底停止運作，而根據政府5月底公布，社區疫苗接種中心每日可接種逾4萬劑的處理量。

假設由今日起，每日平均接種4萬劑次疫苗，加上現時已接種的254.7萬劑，估計本港至9月底共接種726.7萬劑次。政府目前已採購的1,500萬劑疫苗，即或剩餘高達700萬劑疫苗。公務員事務局局長聶德權今日指，將會調整復必泰疫苗運送到香港的時間。

3. 單日打針總數近日攀升

在政府及商界多項「谷針」措施下，近日疫苗接種劑次明顯上升。在疫苗接種劑次方面，5月28日信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團宣布，捐出觀塘凱滙單位供已完成疫苗接種人士抽獎，疫苗接種劑次翌日急升18%至4.2萬劑。雖其後數日接種劑次回落至3萬多劑，不過至昨日接種劑次又增加至逾4.4萬劑。截至昨日，接種總劑次7日平均值則達37,288劑。

另外，新冠疫苗日前預約人數亦有上升，根據6月1日及6月2日公布的預約人數，分別有47,600及41,700。不過該數字於近一、兩日再次回落，6月4日公布的預約人數跌至29,100人。

4. 全港僅16.4%人口已接種第二針

另外，截至昨日（4日），已接種第一針的人口約為147.18萬人，佔全港整體人口的22.4%。而已接種第二針的人口則為107.54萬人，僅佔全港人口16.4%。即使完成第二劑接種，仍要待14日才得到有效保護，意味着疫苗接種計劃開展百日以來，本港只有少於16.4%人口得到有效保護。

5. 已打第一針市民 60歲以上佔20%

在已接種第一針的人口中，60歲或以上人士為301,061，約佔20%；比39歲以下人士所佔的32%更低。梁子超指，最有效保護長者的方法為長者接種疫苗，只是青年人接種「想保護都好難」。他解釋，即使接種疫苗後亦有可能感染新冠肺炎，如傳染給家中長者或帶入院舍仍可令長者感染。

他又認為，長者接種率不高政府最初風險通報未能澄清誤解，令不少長者擔心而卻步。他強調，現時全球已有大量長者接種科興及復必泰疫苗，亦沒有跡象顯示會引發中風及心臟病。

以現時接種狀況，現時才可達到群體免疫？梁子超認為由現時起至9月之間的約100日內，每日有4萬人預約接種，加上現時已打第一針的人士，才達到550萬人、即約70%人口接種疫苗的目標。他建議「唔好等到9月先大抽獎，應該定期有推廣活動，畀市民睇到打完針無事之餘，仲有幸運兒」，增加及維持接種動力。

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