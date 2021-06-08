灣仔鵝頸街市檔戶售含獸藥「氯霉素」花蛤　食安中心指令停售

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-08 19:28

食環署食物安全中心今天（8日）表示，灣仔鵝頸街市一個檔戶的一個花蛤樣本，驗出獸藥「氯霉素」，但根據法例在本港出售供人食用的魚，包括介貝類水產動物，都不可含有氯霉素，食安中心已通知涉事檔戶上述違規事項，並指令其停售有關產品。 另外，數款英國製造的預先包裝泡芙產品可能含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明，該品牌名為「Eat Real」，中心呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品。業界如持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售。

灣仔鵝頸街市一個檔戶一個花蛤樣本檢出獸藥「氯霉素」。 （資料圖片）

涉事舗號S2S9 樣本每公斤含5微克氯霉素

食安中心表示，透過食物監測計劃，從灣仔鵝頸街市南座「S2S9」號舖，抽取一個花蛤樣本作檢測，結果顯示，樣本每公斤含五微克的氯霉素。發言人表示，中心已通知涉事檔戶上述違規事項，並指令其停售有關產品，中心亦正追查有關產品的來源和分銷情況。

根據《食物內有害物質規例》（第132AF章），在本港出售供人食用的魚（包括介貝類水產動物）不可含有氯霉素，違例者一經定罪，可處罰款五萬元及監禁六個月。中心會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

另一方面，食安中心表示，數款英國製造的預先包裝泡芙產品可能含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品。業界如持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售。

品牌：Eat Real 產品名稱： Eat Real Quinoa Puffs White Cheddar 113g Eat Real Quinoa Puffs Jalapeno & Cheddar 113g Eat Real Quinoa & Kale Puffs White Cheddar 113g Eat Real Quinoa & Kale Puffs Jalapeno & Cheddar 40g Eat Real Quinoa Puffs Jalapeno & Cheddar 40g Eat Real Quinoa & Kale Puffs White Cheddar 40g Eat Real Quinoa Puffs Mediterranean 40g 產地：英國 進口商：Slowood 此日期前最佳：2022年5月或之前的所有「此日期前最佳」

食安中心指，數款英國製造的預先包裝泡芙產品可能含有可引致過敏的奶類成分，但未有在食物標籤上標明。（資料圖片）

中心發言人指，中心透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局、澳洲新西蘭食品標準管理局及新西蘭初級產業部發出通告，指多款泡芙產品（包括上述產品）因可能含有奶類成分但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。

中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要進口商和零售商跟進。初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品，並在旗下零售點銷售。該進口商已按中心指示將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電進口商熱線2762 0770，查詢上述產品的回收事宜。

發言人呼籲對奶類敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫，「對奶類過敏的人士進食含有該物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的症狀有嘔吐、腹瀉、出疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。至於其他市民食用有關產品，一般不會受到影響。」

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。