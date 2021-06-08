日本核廢水｜食安中心去年檢測3.8萬批次日本進口食品　全部合格

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-08 18:27

日本政府將於兩年後將福島核廢水排出大海，有市民關注進口食品受幅射污染，危害健康。食安專員徐樂堅今日（8日）在食物安全及環境衞生事務委員會上稱，明白市民擔心傾倒廢水風險，會持續向日本相關部門索取資料，並研究危害風險。中心去年檢測了38,000批次的日本進口食品，當中11,000個樣本是飲品和零食， 包括酒類，全部皆合格。

議員劉業強指，有市民擔心酒水等進口食品受到核污染。食安專員徐樂堅說，食安中心過往對於所有日本進口食物都有監測，評估高危農作食品如蔬果、野味、家禽的風險，他稱明白市民擔心傾倒廢水風險，會持續向日本相關部門索取資料，並研究危害風險。

食安中心助理署長（風險管理）梁靜勤補充，中心去年檢測了38,000批次的日本進口食品，當中11,000個樣本是飲品和零食， 包括酒類，全部皆合格。她強調日本當局設有第一個把關，若食品風險指數超出上限，便不可外銷及內銷；而食安中心在港亦會抽樣檢查，是第二個把關。

食安專員徐樂堅說，食安中心過往對於所有日本進口食物都有監測。（網上截圖）

端午節將至，議員葛珮帆關注市面上的糉葉含有重金屬，擔心有害物質滲進飯裡。徐樂堅說，中心一向關注時令食品及其原料，並會抽樣檢查重金屬、防腐劑及染色素等物質有否轉移至食物。他呼籲市民到持牌的可信地點購買糉葉，回家後清洗以減少雜質。

議員謝偉銓問及口岸緝私情況，梁靜勤表示，食安中心和海關有交換情報，並於各口岸合作打擊來歷不明的食品，包括蛋類及肉類等，去年截查了6,100車次，無發現違規情況。另外，去年海陸空共有194宗非法進口受規管食物檢控個案。她指，文錦渡口岸每日有約300車次來港，中心及海關每日隨機抽20至30輛突擊檢查。