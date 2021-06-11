公院60%醫生打針　醫管局員工整體35%接種　議員批難起示範作用

撰文：朱海棋
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本港新冠疫苗人口接種率約22%，遠未及七成的群體免疫比率。醫院管理局稱公立醫院醫生接種率達六成，個別聯網更達七成，但其他職系員工接種率有待努力，整體比率三成半。有立法會議員批評，政府要求市民盡公民責任，但醫護人員接種率甚低情況相當諷刺。醫學界議員陳沛然就反駁，醫生接種率已達群體免疫的七成門檻，要求食物及衞生局局長陳肇始還醫生公道，「局長你作為護士，護士或者其他職系嘅打針比率就要靠你喇。」
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醫管局質素及安全總監鍾健禮在立法會衞生事務委員會交代，公立醫院醫生接種率達六成，個別聯網更達七成，不過其他職系員接種率未如理想，仍然「有待努力」，所以整體接種率拖低至三成半。
衞生事務委員會主席葛珮帆直斥「諷刺」，「你叫市民盡公民責任，醫管局裡面嘅員工自己又唔盡公民責任，真係說不過去囉」，亦憂慮會影響大眾對疫苗的信心。民建聯議員梁志祥加入戰團，批評醫生、醫護人員沒有聽從政府建議打針，無打針的醫護又獲醫管局每周免費檢測，質疑浪費公帑。
醫學界議員陳沛然反駁，公院醫生接種率達六至七成，水平達政府要求的群體免疫，但都被人責罵對此感到奇怪，他自己已經注射疫苗，13歲大女都已經登記打針，要求食衞局局長陳肇始還醫生公道，又稱「局長你作為護士，護士或者其他職系嘅打針比率就要靠你喇。」
葛珮帆澄清，醫生接種率達六成是好消息，表示自己並非斥責醫生，而是前線護士等所有員工要更積極推高接種率起示範作用。