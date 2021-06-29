消費券｜愛網購、重私隱選擇大不同　一文睇清邊款支付工具最啱用

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-29 07:00

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府於近日宣布消費券詳情，選擇電子登記的市民，最快可於8月1日，領取第一期2,000元的消費券。惟政府只准市民選擇其中一款支付工具，作為申領消費券之用。面對琳琅滿目的優惠，相信不少市民直至今日，仍然在苦惱該如何選擇。「鹹魚青菜，各有所愛」，下文將逐一分析，4間支付工具分別適合什麼市民使用。

八達通普及度高 適合長者及通勤族使用

同時，八達通由1997年起已紮根本港24年，為4間支付工具中創辦時間最長。隨著多年發展與滲透，市民常到的麥當勞等連鎖快餐店，每日乘搭的公共交通工具，甚至部分屋邨的保安系統，全是八達通的足跡。

而政府公布的消費券，正適用於公共交通工具，與現有於每月中派發的交通補貼並無衝突。雖然由去年開始，AlipayHK及Tap & Go陸續登陸巴士、小巴或港鐵，但交通補貼僅適用於八達通，故八達通在交通範疇上更勝一籌，適用於交通費用負擔較重的市民。

近日有訊息謠傳，建議65歲以上長者另買一張長者八達通卡領取消費券，訛稱如八達通內有消費券，乘搭交通工具時，扣除的車費會變為成人票價。八達通6月28日澄清表示，以長者八達通領取消費券，仍可如常享用2元長者公共交通票價優惠，強調網上流傳絕非事實。

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八達通作為本港市佔率最高的電子營辦商，固然需鞏固既有的用戶群，在消費券中屬於守方。惟隨著社會發展，大眾與智能手機形影不離，八達通亦於近年推出App，透過手機的NFC技術，讓市民無須八達通卡亦能付款。不過，長者或不懂使用智能手機，在另外3間支付工具必須安裝App的情況下，八達通成為他們唯一可選擇的對象。

因此，八達通在私隱方面亦成為最大贏家，由於無須安裝App便可領取消費券，任何一款非個人八達通卡亦能申領，私隱保障最高。此外，八達通第三期款項1,000元的使用，不受商戶及時間限制，除了可用於繳水電費等外，現時八達通公司及政府已默認可藉退回八達通卡套現。

▼八達通手機NFC付款步驟▼

AlipayHK著數勁多、淘寶免手續費、較保障個人私隱

根據嶺南大學香港商學研究所與《香港01》合作調查發現，25%受訪者選擇AlipayHK，僅次於佔43%的八達通。而AlipayHK作為阿里巴巴集團分拆的螞蟻金服旗下的公司，並與李嘉誠合作營運，其特點為財雄勢大。

因此AlipayHK自2017年成立後，一直積極搶攻市場，不斷推出印花優惠，並攻入港鐵、巴士、專線小巴及渡輪，短短3年已累積逾200萬活躍用戶，為是次消費券搶客戰打下基礎。直至近日，仍然不斷推出優惠，如「登記勁賞」、「友勁賞」、「消費券Double Up獎賞」、「超離地特別賞」，適合喜歡「搲盡著數」的市民。

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+ 6 + 6 + 6

而作為阿里巴巴集團相關的公司，以AlipayHK電子銀包於淘寶網購，無須支付手續費。雖然是次消費券並不適用於淘寶，但AlipayHK就著消費券推出的優惠，或與淘寶相關，如「消費券Double Up獎賞」中，便包括「雙11購物節」優惠。

此外，AlipayHK開戶程序較WeChat Pay HK及Tap & Go簡單，雖然要求填寫姓名，但不需拍攝身份證作證實。因此無須實名制，只需驗證手機號碼，便可開通每日上限3,000元轉帳的功能。

WeChat Pay HK適用於家庭主婦、WeChat高度用戶

WeChat Pay HK與AlipayHK的定位相似，支付方式同為二維碼。不過WeChat Pay HK另覓新路，除了同樣設儲印花換獎賞外，近年亦不遺餘力進攻街市，例如今年推出「街市碼上餸」，以及夥拍建華集團（即「香港街市」）推出優惠，因此較適合家庭主婦使用。

不過兩者差異在於，WeChat Pay HK除了支付工具外，亦是WeChat社交平台內的一項功能，用戶能結合收付款功能互動，例如透過電子銀包在聊天群組內發「紅包」。因此若市民習慣以WeChat作為日常社交平台，可參與其「邀請親友消費券齊齊加碼」活動。而日常習慣使用WeChat的市民，亦較適用以WeChat Pay HK領取消費券。

同樣地，由於WeChat的功能豐富，App操作上亦相較另外3間支付平台繁複，若市民並非WeChat用戶，需花時間熟習及適應。例如，開通WeChat Pay HK銀包，加入銀行卡或信用卡以方便儲值，需完成身份認證。然而，AlipayHK只需填寫姓名及手機號碼兩項個人資料，便可成功開設戶口。因此，介意私隱的市民或要留意這一點了。

而值得注意的是，4間支付工具僅得WeChat Pay HK不適用於交通工具。

Tap & Go覆蓋率高、適合網購

Tap & Go為4間支付平台最為低調，宣傳活動及優惠的表現亦不算積極，調查更發現僅2.97%的受訪者，將選擇Tap & Go領取消費券。但大家或有所不知，Tap & Go的零售及網店商戶覆蓋率最高。由於其電子銀包連接兩張虛擬預付卡，接受Mastercard及銀聯的非接觸式讀卡機，均可使用Tap & Go付款。

與此同時，由於大部分網購平台，均接受Mastercard付款，因此亦能以Tap & Go付款，較適合年輕人使用。此外，用戶只須以銀聯虛擬預付卡連接雲閃付App，便能以「乘車碼」乘搭巴士及部分專線小巴。

然而須注意的是，Tap & Go與WeChat Pay HK一樣，需提供手機號碼、身份證等資料才可開設戶口。