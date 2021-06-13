歐國盃｜艾歷臣暈倒　醫生：遲7分鐘急救器官可壞死　長QT無病徵

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-13 17:02

丹麥國腳基斯甸‧艾歷臣（Christian Eriksen）在歐國盃比賽時突然向前倒地暈倒，事件震驚體壇。本港心臟科醫生表示，35歲以下猝死大多是因為長QT綜合症（LQTS），或心肌肥厚所致，前者可以無病徵，後者則要照超聲波才能夠發現。專家則指，運動猝死個案每10萬人才有一個，相較患「三高」（高血脂、血糖及血壓）的2000至一萬人便有一個人。

基斯甸艾歷臣在球場上暈倒，接受心外壓急救後，抬離現場時已恢復知覺。（AP）

艾歷臣在歐國盃B組首戰丹麥對芬蘭一戰突然暈倒，遭隊長卡積亞等人發現並呼叫隊醫入場。隊醫及急救人員即場為艾歷臣施心外壓，以及用心臟除顫器（AED）搶救15分鐘。幸好，他送上救護車時已經回復知覺。

心臟停止泵血 3至4秒內會失去知覺

翻查事發片段，艾歷臣由倒地至失去知覺，時間只有約6秒。香港大學內科學系臨床教授、心臟科專科醫生蕭頌華表示，心臟若突然停止泵血，人便會在3至4秒失去知覺。

他表示，醫學上會以35歲至40歲作分水嶺，由於艾歷臣仍然年輕只有29歲，故相信他或是患有長QT綜合症，或心肌肥厚。

港大內科學系心臟科教授蕭頌華。（資料圖片 / 張美蘭攝）

蕭頌華解釋，相信艾歷臣有定期接受體驗，但長QT綜合症，即心電圖上「QT波」過長，患者大多有家族遺傳，但部分至10多歲亦未發病，若運動期間突然有惡性的心律不正，便會造成心臟血管栓塞。而心肌肥厚則可引起心律不正，但卻不能單靠心電圖找出來，要輔以超聲波檢查才能確定，同時也有不少患者是遺傳得病。

他指，由歐洲國家如意大利等，患上長QT綜合症人士較多，故歐洲多國很已引入篩查，可惜美國的研究則指篩查的效用不大。

植入去顫器幫助控制病情 惟未必能承受高強度運動

至於患有長QT綜合症或心肌肥厚的人士可否做運動？蕭頌華說，艾歷臣在倒地的一分鐘內已經接受心外壓等急救，故相信他的器官未有受損，「對症下藥咁用藥，植入去顫器等都有效」，但身體能否承受高強度運動則未能一概而論。

他提醒，心臟停頓時間愈長，存活率愈低，若人暈倒7至8分鐘內未獲急救，器官因無血到便會壞死，「遇到咁要做心外壓加搵AED機，再等救援。」而暈倒人士施加心外壓，可以將夠人手將部分血液從心臟輸出，使其他器官不會壞死。

香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德。（資料圖片）

浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德則表示，艾歷臣今次屬「好彩」倒地時剛巧足球及球證都在其附近，隊友可以即時作出反應。他說：「足總改例，運動員頭部受傷、心臟病、成個人郁唔到都會吹停處理，唔會等完一球先搞。」

他又指，即使運動員也是每年一次體檢，難以每場比賽都先做檢查，「唔好一個個案就上晒A1，其實做運動猝死10萬人先有一個，但三高猝死則2000至一萬人便有一個人。」

紐卡素迪奧堤射入金球追平興奮慶祝，可惜他已英年早逝。（Getty Images)

翻查資料，過去有不少足球運動員在比賽或訓練中暈倒。2017年，科特迪瓦國腳、效力中甲北京北控的前紐卡素球員迪奧堤於訓練時突然暈倒，送院搶救無效去世，終年30歲。2012年，保頓中場球員梅安巴在足總盃對熱刺期間暈倒，心臟更停頓78分鐘，送院搶救康復後決定退役。