抵港人士將要做血清測試　全港驗血成本高　袁國勇：打針最具效益

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-06-14 15:15

全球新冠疫情仍然嚴峻，而本港早前一宗本地變種病毒個案仍未有源頭。港大專家袁國勇今日（14日）指，事件反映出防疫出現漏洞，未來需要為入境人士做血清測試，找出病毒數量太低、因此檢測不到陽性結果的確診患者，但就不建議在全港作大型測試，「好浪費金錢，長遠對香港好傷」。對香港最有效益的是全民接種疫苗。

袁國勇表示，將天水圍感染英國alpha變種病毒三母女的病毒基因排序，對比過全球共10萬病例的血清庫都未能找出相配。他相信，今次事件反映入境程序出現漏洞，認為未來要為所有入境人士在完成21日隔離前做血清測試，找出病毒數量太低因此檢測不到的已感染個案，並能追蹤到第二、三、四層密切接觸史，「現在情況有個窿喺度，先會導致出現10個突變找不到源頭。」

雖然距離17歲女子染病相隔12日，但他仍希望可以透過血清測試找到源頭，「外國用血清係搵到，唔會太悲觀怕搵唔到。」

他又透露，每間醫管局下的醫院可做1500個血清樣本，衞生署正訂購其他血清測試樣本。

被問到會否全面在社區進行血清測試？袁國勇指，血清抽血成本需要40至70元，不太可能全港進行，「好浪費金錢，長遠對香港好傷」，資源要投放在入境位置。

他強調，對香港最有效益的防疫方法為接種疫苗，「唔係迫大家打疫苗，香港人邊有得迫」，但接種後感染也只會像傷風感冒。

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