袁國勇：天水圍確診家庭或經動物感染　140名密切接觸者須驗抗體

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-14 14:33

本月初，天水圍天盛苑盛譽閣一家三口相繼確診新冠肺炎，並帶有N501Y Alpha變種病毒株，事隔約10天，群組至今（14日）未有進一步擴大。港大微生物學系講座教授袁國勇今早視察其住所、旺角通菜街寵物店 Little Boss，以及17歲少女曾補習的屯門德榮工業大廈。 袁國勇認為患者經人傳人感染機會最大，其次是動物傳人。他建議約140名密切接觸者在完成檢疫前，接受血清測試驗抗體，檢視是否有人曾受感染。他又說，17歲少女購買荷蘭入口龍貓，回家後曾除下口罩與龍瞄貓玩，不可排除寵物傳人機會，不過相信可能性較低，當局已在寵物店取樣檢測。

港大微生物學系講座教授袁國勇和衞生防護中心總監林文健今早視察其住所、旺角通菜街寵物店 Little Boss，以及17歲少女曾補習的屯門德榮工業大廈。

袁國勇提出此家庭群組受感染的三種可能性，包括人傳人、動物傳人和物件傳人。他認為人傳人感染機會最大，其次是動物傳人。當局已跟全球基因數據庫進行配對，包括英國、美國、台灣等，包含逾10萬個來自發達地區的樣本，但未能成功配對相同的病毒基因，暫時只能將個案當成外國輸入 。

約140名密切接觸者正接受隔離檢疫，未有人確診，袁國勇形容為好消息。袁國勇建議他們在完成檢疫前，接受血清測試驗抗體，檢視是否有人曾受感染，但因病毒量太低而未能驗出陽性。他解釋：「可能有人傳播病毒之後好快轉返陰性，靠拭子檢測陽性機會好細，相反用血清測試可以搵到出來。」他形容現在調查情況如「有個窿喺度」，若證實有人曾經受感染，便可以進一步追蹤其接觸史。

確診的17歲少女曾到旺角寵物店Little Boss購買荷蘭入口龍貓，回家後曾除下口罩玩。當局已在該寵物店取了50多個環境樣本化驗。袁國勇指，歐洲曾出現水貂傳人、人傳水貂的傳播情況，因此不可排除寵物傳人機會，不過相信可能性較低。另外，港大實驗室證實N501Y變種病毒可以感染大鼠，因此當局亦會在屯門德榮工業大廈捕鼠化驗，但他認為患者住處環境乾淨，與工廈的鼠患問題似乎不嚴重。

袁國勇續說，患者可能經冷凍食物或貨物受感染，當局已在患者家居的冷凍食物取樣，亦會在天水圍的食物供應地點抽取食物樣本檢測。

一家三口中，袁國勇估計17歲少女首先受感染。他稱，女生最初的CT值很低，之後快速上升；而母親確診初期的CT值已很高，之後一度回落再上升，推斷母親比女兒較遲受感染。

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袁國勇形容，為密切接觸者驗抗體是暫時唯一可以做的手段。變種病毒至今無在本地社區擴散算幸運，不能排除社區有變種病毒的隱性傳播鏈，現時最重要是邊境控制盡量做到滴水不漏，需為入境人士進行血清測試。

他續稱，醫管局每間大型醫院、衞生署實驗室均設有化驗機器，每8小時可完成500個樣本，即每間醫院24小時工作可做1500個樣本，他相信衞生署正訂購血清測試檢測套裝。他透露，每次血清抽血測試成本約為40至50元，而較方便的「篤手指」測試成本約為70元，價格比基因測試便宜。