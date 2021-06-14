12至15歲青年今起打復必泰　學生冀助群體免疫　盡早恢復全日面授

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-14 13:34

12歲至15歲青少年今日起可接種復必泰疫苗，有接種疫苗的學生認為，冀愈多師生打針，有利學校恢復全日面授課。有家長則認為，學校師生頻密接觸，有一定感染風險，小朋友打針後會更安全。有外藉少年則指，受到疫情影響，與居於外地的親人闊別逾年，期望盡早接種疫苗，方便回國探親。

12歲打針：擔心確診有後遺症

首批預約接種的12至15歲青少年，可於今日（14日）到全港24間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗。按政府規定，18歲以下青少年接種當日，須帶備家長同意書到疫苗接種中心。記者今日上午9時到中山紀念公園體育館疫苗接種中心視察，現場未見人龍，在1小時內僅有數十人出入，當中只有10餘名青少年，外籍青少年佔多數。

12歲的韓同學在母親陪同下接種疫苗。韓同學認為，愈多人接種疫苗，能為恢復全日面授創造有利條件，他說：「如果返全日會專心啲，半日聽書冇咁多。」他續指，如不幸感染新冠肺炎，憂慮康復出現後遺症，「感染咗再打（疫苗）副作用仲大啲」，所以在母親建議下選擇打針。

韓母指，香港疫情反覆，隨時有機會爆發第5波疫情，兒子在校園頻密接觸同學及老師，有一定的感染風險，「學校咁多同學老師，同學又都有屋企人，都幾驚」。

18歲以下青少年接種復必泰疫苗，當日須帶備家長同意書到疫苗接種中心。 （羅君豪攝）

離港前一日趕接種疫苗：覺得安全少少

15歲的關同學明日前往加拿大升學，他指，對於趕及在登機前一天打針感到「好彩」，因當地疫情持續，若能接種首劑疫苗，可獲八成保護率，「覺得安全少少。」他指，家人均已接種新冠疫苗，未見他們有明顯副作用，在家人建議下前來接種第一劑疫苗，第二劑則將會在加拿大接種。

選擇打針的13歲侯同學則認為，接種疫苗相當重要，「這是對自己的一種防護，讓我們沒那麼容易得病。」他亦指出，若大部分人接種疫苗，便能有「群體免疫」，作為群體的一員，他希望作出貢獻。

被問及會否擔心接種疫苗後可能出現的副作用，侯同學表示，認為「中招」機會率是「幾億分之一」，又笑言「車禍死那麼多人，但還是每天有人坐車」，不擔心自己打針後出現副作用。

外籍青兩年未見祖父 盼回國探親

14歲的James則表示，疫情之下，與居於英國的祖父闊別兩年，希望打針後能盡早回國探親。13歲的Tristan同樣希望打針後方便回國探親，減少隔離時間。她指，不太擔心接種後引發的副作用，認為打針的好處比壞處更多。