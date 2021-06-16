【校園天地】佛教林炳炎紀念學校「運動挑戰日」

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-06-16 00:07

佛教林炳炎紀念學校早前舉行「運動挑戰日」。本應每年都會舉辦的校內運動會，鑑於今年疫情的影響，需由運動場遷移到校園內舉行。為控制人流及減低病毒傳播的風險，學生分三個不同時段進行活動，而每個攤位都經過嚴謹的清潔消毒，讓學生可以安心盡情地玩樂。當天活動內容精彩，同學們都相當投入。

疫情無阻 健康校園

學校認為學生的學業成績固然重要，但身體的健康亦是不可忽視的一項，更是在疫情下，大家都應該多運動，增強抵抗力，阻止病毒入侵。但這段時間，同學們大多都坐在家中進行網課，大大減少身體活動時間。因此，學校想方設法讓學生感受一年一度運動會的喜悅，在人心惶惶的疫情下帶一點歡樂。

炳炎老師 創意萬分

由於埸地轉換，不便進行傳統的比賽項目，老師們發揮創意設計出八個不同類型的攤位，希望學生有一個既開心又難忘的運動日，讓他們積極投入活動，以挑戰自己。活動分別有:乒乓挑戰站、"投投“是道、活力跳飛機、步步高陞、魔法射球、運轉乾坤、呼啦圈大挑戰、運球至叻星。

（內容由佛教林炳炎紀念學校提供）

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