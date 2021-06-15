【校園天地】舉手投出虛幻球　昂首齊心逆境擻

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-06-15 18:00

相信不少人曾在小學的體育課參與閃避球運動；日前，天水圍圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學在體育課上竟然也玩起閃避球來！難道體育課的內容真的十年如一日？非也！非也！本校素來積極推動體育活動，又鼓勵學生義務參與區內小學的體育活動，回饋社區。學校過去更培育出多名體育精英，成為香港隊成員，代表香港出賽，為香港爭光、為學校添彩！

在疫情影響下，全港學生能回校上課的時間猶如尺璧寸陰，體育老師如何讓同學可持續地學習不同的運動之餘，又能保持適當的社交距離？圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學，學校發展及推廣主任兼高中體育科主任林嘉威老師透過協作教育機構ES EDUCATION ，把AR閃避球它引進到高中的體育課，打破了現實界限的不可能，讓學生切切實實地體驗AR的感觀樂趣，真正的寓「學」於「樂」！

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學這舉是繼早前推廣的香港新興運動「地壺球」後，又再推廣另一新興運動。電子閃避球結合了STEM的AR（擴增實境）技術，讓參與者穿戴AR護目鏡及運動傳感器，便「進可攻、退可守」，為體育創造了全新的體驗。香港電子閃避球總會把這項運動從日本帶到香港中小學的目的是期盼透過親身的體驗，讓同學了解AR無限的可能性，激發其興趣及創新思維。

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電子閃避球易玩易明，不論性別、不論年齡、不論運動能力，是進攻和防禦的運動。同學只需移動身體和手臂即可進攻和防禦，不同組合帶來多種的玩法，操作非常簡單，賽制亦易明。每人在賽前均可按照團隊戰略決定場上的角色，4種個人技能、10個點數、5檔強度。每一局的電子閃避球比賽時間只有80秒鐘，真正的電光火石，相當刺激！相比傳統閃避球的節奏更明快，更要求參與者快、狠、準，更能考驗參與者的靈敏度。

由於性別、年齡及能力不會造成不公情況，故老師也可加入作賽。當師生競賽時，老師的技術仍然略勝一籌，但同學面對強大的對手時，不但沒有氣餒了；反而拿出勇氣來，重整旗鼓，調整作戰策略。校長馮金燕博士亦被賽內陣陣的尖叫聲、吶喊聲吸引過來，看到同學屢敗屢戰、不屈不撓的精神，讓馮校長決意身體力行支持同學。同學積極地充當小老師，傾囊相授，一場虛擬的比賽再次真實地上演。賽後，校長馮金燕博士勉勵同學：「逆境無處不在，假若我們真的『閃走』了，這些東西是不會消失的；惟有勇於面對才能真正解除困難的。」

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

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