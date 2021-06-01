校園欺凌｜1/4受訪學生憂被欺凌或曾受暴力對待：總有一單喺左近

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-01 16:09

香港救助兒童會發佈最新的調查報告「Young Voices」，發現本港年輕人對家庭及學業壓力、校園欺凌及網絡安全尤其關注，有近1/4學生擔心被欺凌或曾遭受其他兒童或青少年暴加對待，促請社會領袖及決策者解決社會問題，改善兒童心理健康，消除不同形式的歧視。

香港救助兒童會發佈最新的調查報告「Young Voices」，發現本港年輕人對家庭及學業壓力、校園欺凌及網絡安全尤其關注，有近1/4學生擔心被欺凌或曾遭受其他兒童或青少年暴加對待。（香港救助兒童會提供圖片）

香港救助兒童會於2019年5月至6月邀請了58名中學生參加聚焦小組討論，並於2020年7月以問卷形式訪問1,151位12歲至17歲的年輕人，於昨日（31日）發表「Young Voices」報告，研究發現近1/4學生擔心被欺凌或曾遭受其他兒童或青少年暴加對待。

其中一名受訪者Eve表示，小學時她成績理想，卻性格沉靜，結果被同學妒忌及孤立，雖然同學只是玩樂時聚在一起，沒有理睬她，但已對重視朋友關係的Eve造成傷害，「我都有不開心，但這種壓力不及父母給我的學業壓力大」。

在小學時期，Eve亦曾目擊校園欺凌事件，有來自內地的同學，由於語言及文化跟土生土長的同學大不同，當他們不是說廣東話時，其他同學會拒絕理會他們。此外，Eve透露，有同學因身形較肥胖而嫌他有酸臭味，並惡意抹黑他，她認為，「社交生活對小朋友的性格發展及處事能力很重要，少了社交生活，對個人成長是一種缺失」。Eve表示，心理健康支援對年輕人來說非常重要，「不只是釋放情緒，也是告訴受害者，他們並非別人口中所說的那麼差。青少年時期是建立自我形象的關鍵時期，會透過別人口中建立的自我形象，如果自我形象差，會導致心理健康差，惡性循環」。

「欺凌個案好普遍，總有一單喺左近，只是視乎大與小。」就讀中五的Aggie透露校園欺凌的普遍及嚴重性。她表示，欺凌可以無特別原因，只是因為看不順眼而發生，例如髮型不好看、身材矮小、無共同話題等，便會成為異類，被人排斥，只要有一個人做主動欺凌，其他人便會附和，甚至起哄。

「欺凌個案好普遍，總有一單喺左近，只是視乎大與小。」就讀中五的Aggie透露校園欺凌的普遍及嚴重性。她表示，欺凌可以無特別原因，只是因為看不順眼而發生，例如髮型不好看、身材矮小、無共同話題等，便會成為異類，被人排斥。（香港救助兒童會提供圖片）

Aggie指，欺凌者會突然叫同學做「病毒」，並叫對方「彈開」，她形容受欺凌的不只一名受害者，連帶受害者身邊的同學亦會一併被欺凌，而受害人士都不敢反抗，令欺凌事件持續個多月，直至有同學向老師報告，老師才出面阻止，而受害者其後性格會變得較孤僻，對其他人的反應亦會較敏感。她表示，學校一般會當欺凌者不成熟，不會主動介入事件，有時甚至是學生逼老師介入，而有些學校未必有駐校社工，當一級發生4至5宗欺凌個案時，社工人手根本不足以應付。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，每4名便有1名學生受過校園欺凌，情況值得關注，因為校園欺凌對兒童身心發展會造成不同程度的負面影響。去年香港救助兒童會撥款近800萬港元，為弱勢兒童及其家庭提供心理健康項目，滿足本港兒童及青年的迫切需求，機構亦與其他非政府組織合作，推出心理健康項目，並透過以不同的應對方式，包括密集式諮詢、講座、工作坊、父母支援小組、藝術和遊戲治療等，幫助兒童和青年保持心理健康和建立抗逆力。