團結香港基金成立「當代中國」網　介紹國情、資訊：要爭奪話語權

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-17 15:21

由前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，成立「當代中國」網上資訊平台，提供中國國情、科技發展及旅遊資訊。 團結香港基金總裁鄭李錦芬表示，目前美國「圍堵」中國，經常「唱衰」中國，對內地並不公平，希望網頁提供全面資訊，令民間可以廣泛分享，具備「反撲」能力。她未有評論坊間對中國報道是否太負面，但同意需要爭奪「話語權」。

團結香港基金製作「當代中國」線上資訊平台，今日起正式啟用，內容涵蓋內地社會民生焦點、科學技術及工程成就、特色旅遊及藝術文化等，目標為全港及全球讀者提供一站式中國資訊。

國結香港基金中華學社副總幹事兼「當代中國」總編輯潘志權表示，網頁團隊有16人，當中6人負責剪片、製作及網上推廣，10人則負責編採等不同性質工作，但礙於疫情及人手關係，暫未有安排內地採訪工作。

「當代中國」總編輯潘志權表示，網頁不逃避談六四事件，但稱「如果焦點仲停係32年前嗰日，而唔睇32年前之後所發生嘅嘢，係咪好似唔係好合理？」（黃舒慧攝）

會提六四事件但非集中 講14億人如何脫貧都十分重要

他指，網頁內容部份「自己做」，部份則轉載自其它，傳媒非唯一資訊來源，團隊亦會做好資訊核實。他預料今年刊登3000篇文章，明年達7000至8000篇；年底及明年分別推出簡體字及英文版。

被問到網頁提供內地改革開放資訊時，會否包括六四事件，潘志權指，網頁非一面倒「唱好」中國，「唔逃避講敏感嘅事」，但不能只集中談六四，例如講述中國如何令14億人脫貧都十分重要，「如果焦點仲停係32年前嗰日，而唔睇32年前之後所發生嘅嘢，係咪好似唔係好合理？」

團結香港基金總裁鄭李錦芬表示，目前美國圍堵中國，經常「唱衰」中國，對內地並不公平，希望網頁提供全面資訊，令民間可以廣泛分享，具備「反撲」能力。她舉例，如新疆棉工廠「不存在賤價勞工」，使用機械運作的報道應要分享。她未有評論坊間對中國報道是否太負面，但同意需要爭奪「話語權」。

團結香港基金總裁鄭李錦芬表示，目前美國圍堵中國，經常「唱衰」中國，對內地並不公平。（黃舒慧攝）

十月推國情自學平台予中小學生

國結香港基金今年十月亦將推認識國情學生網上自學平台」，負責項目的中國文化研究院院長葉偉儀表示，平台包含中國發展、國安法等資訊，平台又會採用「當代中國網」的內容，輔以短片，讓中小學生學習國安教育「舒服啲。」他指，目前已有數十間學間申請使用，又相信平台日後會獲教育局推薦。