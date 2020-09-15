TVB製作、團結香港基金贊助歷史短片　列入教育局網中史教材

教育局今 （15日）向各中小學發通告，通知課程發展處最新的學與教材料，包括有「中華經典名句」、《基本法》中學生網上自學課程、中國歷史科自學平台及教學資源等。 當中由無綫電視製作、團結香港基金冠名贊助的《歷史有話說》短片系列，獲列入參考教材之，以配合小學常識科、中學中國歷史科、歷史科課程有關香港歷史和近代中國國情的學習。

《歷史有話說》短片系列，共有四十集，其中一位節目主持為嶺南大學歷史系教授劉智鵬。（短片截圖）

根據教育局通告，九月分發的學與教資源包括「中華經典」名句、「詩情畫意」古詩、《基本法》中學生網上自學課程、一系列中國歷史科的參考教材等。

其中一個為無綫電視製作、團結香港基金冠名贊助的《歷史有話說》短片系列，共有四十集，每集兩分鐘，由港大中文學院名譽教授丁新豹和嶺南大學歷史系教授劉智鵬擔任節目主持。

短片內容涵蓋由秦代起經歷的發展與轉變，至新中國成立至當代的重要歷史事件，讓學生以了解中國歷史與香港的密切關係，主題包括「孫中山先生在香港」、「省港大罷工」、「汶川地震」、「八年援建汶川之役」、「一國兩制」等。由團結香港基金轄下的中國文化研究院配合編制相關工作紙供中小學使用。

另外，初中中史新修訂課程於本學年在全港中一級開始逐級實施，教育局新推出「想。創。中國歷史學生自學平台」，以動畫、遊戲、多媒體片段等方式，鼓勵學生自學修訂課程的延伸課題等。