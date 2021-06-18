濾水廠殺人案　被告認誤殺但悔意有限　官盼接受治療判囚10年

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-18 12:22

沙田濾水廠於3年前發生駭人命案，六旬保安員疑因鎖閘等瑣事與新到職同事爭執，並拿出柴刀把對方頭頸幾近劈甩，當場喪命。保安員早前經審訊被裁定謀殺罪不成立，但誤殺罪成，法官今(18日)在高等法院判刑指本案屬悲劇，事主無做錯任何事卻無故遇害，其家人卻因此失去親人，報告又指被告對事主欠同理心，悔意有限，若不處理這情況，仍會對公眾構成危險。由於被告審訊前願承認誤殺，法官給予刑期扣減後判被告入獄10年，明言希望他履行承諾接受治療。

吳無做錯事卻無故遇害

被告章美德，現年60歲。被控於2018年8月5日，在香港謀殺吳崇禧（59歲）。被告庭上自辯時透露曾任警員，於1990年離開警隊。此外，被告的胞弟章美漢曾任高級警司，數年前退休。

法官今判刑時形容，本案屬悲劇，令人傷感。案中死者吳崇禧僅認識被告數天，吳無做過錯任何事，卻無故遇害，吳的家人也因此失去丈夫和父親。

被告對事主欠同理心悔意有限

法官又引述被告的報告，其中心理報告指被告使用暴力的風險高，在焦慮和盛怒下可對認識的人構成嚴重傷害。精神科報告認為被告對吳欠同理心，悔意有限，除非接受治療，否則對公眾構成風險。

案發經過。(詳看下圖)

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望被告履行承諾接受治療

法官又指，判刑時需考慮反映被告的刑責，同時亦要保護公眾。此外，法官亦考慮被告在行兇後仍留在現場和報案，最終決定以監禁15年為量刑起點，被告願承認誤殺罪，但不獲控方接納，現仍可獲得認罪的刑期扣減，最終決定判他監禁10年。法官在判刑後又指，望被告可履行對醫生的承諾，接受治療。

吳上班數天被斬至頭頸幾乎斷開

案情指，被告於2014年在涉案濾水廠任保安，而吳則於2018年8月才任職。兩人於案發當天同返夜班，被告於晚上六時許，在警衛室拳打吳三次，吳因此報警。惟被告到更衣室，取柴刀返回警衛室，大喊：「剁X死你」。被告斬吳的頭和頸3次，其後致電報警。而救護員到場時，吳的頸部幾乎斷開，只有肌肉連著。因吳已無生命跡象，救護員遂宣告他不治。

不滿吳用紅色筆填登記簿

被告在被捕後的錄影會面稱，他於8月2日才第一次見到吳，當晚對方返夜班，但關鐵閘時手忙腳亂。此外，被告亦不滿吳用紅色筆填寫登記簿，及用尺子「左敲右敲」。而被告於案發晚返夜班時，在警衛室見到吳，萌生教訓吳的念頭，遂拳打對方。而吳取出手機，聲言要報警，被告遂拿取柴刀，斬了吳三次。

此外，辯方亦傳召精神科醫生作供，指被告於2006年中風後變得易怒，案發時或受影響。

案件編號：HCCC71/2019