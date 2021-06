馮程淑儀署任西九行政總裁任期屆滿　向員工發告別信　未交代動向

撰文: 陳淑霞 最後更新日期: 2021-06-07 22:06

林鄭月娥愛將、前政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀去年12月獲借調至西九文化區管理局,擔任署理行政總裁,接替提早辭職的栢志高(Duncan Warren Pescod)。消息稱,馮程淑儀署理任期今(7日)屆滿,她今日亦已向員工發電郵「告別」,又不忘致謝管理局上下員工,亦期望自己的短暫署任期間,為管理局未來發展奠定基礎。 不過,其告別電郵中並無透露未來動向,亦未有交代西九「總管」一職由誰人繼任。西九文化區管理局發言人回覆《香港01》查詢時表示,行政總裁的招聘工作仍在進行,管理局會適時作出相關公布。

馮程淑儀於去年12月空降西九,擔任署理行政總裁。(資料圖片 / 李澤彤攝)

馮程淑儀於去年12月7日履新,署任期今日正式屆滿。據了解,她向員工發出以「Au Revoir」(再會的法文)為題的電郵,與眾人話別。她指很榮幸成為管理局一員,過去數個月裡獲益良多,但時光飛逝,其署任已經完結,言詞間又肯定西九對本港的文化價值,「我深信西九是一個偉大項目,它為香港人、以至來自世界各地的遊客提供很多東西。」

M+將於今年年底開幕,籌備工作如火如荼。(資料圖片)

她又表明,期望在任期間成功繼承前人基礎外,亦為管理局發展制定大方向,特別是兩個即將開幕的世界級博物館(即M+及故宮博物館)的相關籌備工作。她又提到,管理架構重組的「落實到位」,冀可有助推動區內的商業發展。

馮程淑儀於文末亦不忘致謝西九上下團隊,「如果沒有你們的專業及支持,我將不可能順利履行署理行政總裁職務。」她於結語中又歡迎員工與其保持聯絡,「如果有什麼我能幫上忙的,請隨時聯絡我。」(Let’s stay in touch and please feel free to contact me if there is anything I can be of help. )

馮程淑儀署任西九CEO前,她於政府擔任政策創新與統籌辦事處總監。(資料圖片)

▼西九管理局管治架構大執位▼

不過,馮程淑儀的「告別」電郵中,未有提及行政總裁繼任人誰屬,以及其去向發展。翻查官網,管理局多個月前已刊登行政總裁招聘廣告,當中列明應徵者需具備最少15年以上、戰略發展、財務規劃等的高級管理資歷,擁藝術背景和文化環境工作經驗者優先,並需具備國際視野,包括了解香港和亞洲環境的動態、政治和挑戰。