01消息：西九管理架構大執位　增設副行政總裁　專管工程及商業

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-26 08:00

《香港01》獲悉，西九文化區管理局架構將會「大執位」。新重組方案下，將會新增「副行政總裁」一職，原先直接向行政總裁匯報的工程部，將會歸入其管轄範圍，西九工程項目總掌舵人將由首席工程總監，轉移至主管「區域發展」的副行政總裁。而工程項目採購及管控事宜，亦會由工程部轉交至財務部負責。 董事局成員盧偉國認為，今次架構調整是與時俱進，「可進一步加強工程管理」，並帶領西九盡快推動賺錢項目上馬；前董事局成員葉傲冬則表示，過去一直有聲音批評工程部管理層，指部門成效及造價估算均未如理想，他形容今次做法是「從善如流」。 西九文化區管理局發言人回覆指，管理局不時進行內部檢討，以確保其架構及運作能配合管理局的發展需要。

▼西九管理局現時管治架構▼

馮程淑儀於去年12月空降西九，擔任署理行政總裁。（資料圖片 / 李澤彤攝）

林鄭月娥愛將、政策創新與統籌辦事處前總監馮程淑儀，去年12月獲港府借調，擔任署理行政總裁，接替提早離任的栢志高（Duncan Warren Pescod），外界早已預料其入主後，西九將迎來「大幅改革」。馮程上任約半年後，重組方案近日終漸見成形。

根據現時西九管理局架構，行政總裁之下有八大高層，包括M+和故宮博物館兩個館長，以及財務、工程、表演藝術等首席總監，《香港01》日前報道、現正休假的首席工程總監司徒澤民（Jeremy Stowe）亦是八人之一。

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司徒澤民最後一次公開露面是本月3日，以首席工程總監身份，出席立法會「監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會」會議。(資料圖片)

綜合多個消息，新重組方案會將管理架構分為三大範畤，值得注意是其新增的「區域發展」部門，會將工程部與新增的商業發展部，一併歸於旗下，並由新增設的「副行政總裁」管轄。新架構最快於6月實施。

西九工程換掌舵人

換言之，西九工程項目總掌舵人，將由以往的首席工程總監，轉移至副行政總裁。與此同時，原本由工程部負責的項目採購及管控事宜，則會轉交首席財務總監統轄。

董事局成員盧偉國接受查詢時表示，相關變動可進一步加強工程管理，是與時俱進做法。他提到，多個文化藝術設施相繼落成，包括M+即將開幕、故宮博物館工程亦如火如荼，但寫字樓、酒店等可帶來收入來源的項目仍有待建設，由於總體工程發展於每個時期側重點不同，期望架構調整後，可爭取相關項目早日上馬。

前董事局成員：過去有聲音不滿工程部管理層

曾擔任多屆董事局成員的葉傲冬則表示，過去一直有聲音不滿工程部管理層，包括部門成效及造價估算均未如理想，有改善空間，「如果用呢兩個KPI（續效指標）去衡量，都可以見到唔達標，比較輪盡。」他政容今次重組架構是從善如流，可帶領西九循好方向發展。

他又指，署理行政總裁馮程淑儀擁有公務員經驗，「可以好好把關。」葉傲冬現時已離開董事局，他指離開前董事局仍未討論新架構，料是馮程淑儀上任後著力推動的「新政」。

▼M+博物館將於今年內開幕▼