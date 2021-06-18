馮程淑儀「坐正」西九行政總裁　10月15日上任　任期三年

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-06-18 17:07

林鄭月娥愛將、前政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀，去年12月借調至西九文化區管理局，署任行政總裁一職，接替提早辭職的栢志高（Duncan Warren Pescod），署理任期於本月初屆滿。 西九管理局今日(18日)召開董事局會議，經全球招聘及遴選後，並獲行政長官同意，通過委任馮程淑儀為新任行政總裁。馮程淑儀將於10月15日履新，任期3年，可望趕及主持M+博物館開幕。 西九董事局主席唐英年表示，遴選期間有逾百人參加，認為馮程淑儀是行政總裁最佳人選。

馮程淑儀指，西九是政府最大的一項文化投資，若順利發展，西九將能成為文化藝術樞紐。（余俊亮攝）

馮程淑儀︰冀西九發展成為文化藝術樞紐

唐英年在董事局會議後公布馮程淑儀的任命消息。他說，西九正由建造進入營運階段，馮程淑儀過去的豐富經驗，有助西九發展。而Ｍ＋博物館及故宮文化博物館將開幕，相信馮太以往的經驗，可勝任行政總裁工作。馮程淑儀將於10月15日再次返回西九管理局「履新」，任期為三年。

馮程淑儀表示，知道未來挑戰大，過去在民政事務局任職時，雖有到立法會為西九爭取撥款的經驗，但過去6個月在西九出任署理行政總裁時感受更深。她指，西九是政府最大的一項文化投資，若順利發展，西九將能成為文化藝術樞紐。她形容西九是世界少有的綜合藝術文化區，有中西藝術、故宮文化，兼坐擁維港美景。若西九成為旗艦項目，將有望發展成地區、以至世界文化交流的樞紐。

馮又指，已向當局申請10月15日到西九上班，現時正退休前休假，由於新職位非商業機構，原本離職後12個月的「冷河期」，或可按公務員事務局要求獲得豁免。她笑稱，本來已打算退休，她入職公務員時，退休年齡為55歲，現時會延後退休計劃。她續指，西九的文化藝術設施雖會蝕本，但其他項目及零售餐飲業務等收益，可補貼有關發展。

至於上任行政總裁栢志高較原合約提早一年離職，唐英年表示，相關離職安排已按合約處理。唐續指，在全球招聘期間，對有超過100名應徵者參與感欣慰，經過數輪挑選，認為馮太是最佳人選，因她在政府工作期間，擔當多項與西九文化區相關要職，尤其出任民政事務局常任秘書長期間，有參加西九董事會內的工作。唐指，馮太處事面面俱圓，富有才能，相信有能力勝任。但西九暫不評論會否聘任前政助吳璟儁的傳聞。

馮程淑儀於去年12月空降西九，擔任署理行政總裁。（資料圖片 / 李澤彤攝）

馮程淑儀本月7日完成為期半年的署任職務，同日向西九內部發信「告別」，當時行政總裁一職仍然未公布繼任人選，但信件主題早有「玄機」，以「Au Revoir」（法文意思為「再會」）為題，語帶雙關。西九管理局早在多個月前已刊登行政總裁招聘廣告，當中列明應徵者需具備最少15年以上、戰略發展、財務規劃等的高級管理資歷，擁藝術背景和文化環境工作經驗者優先，並需具備國際視野，包括了解「香港和亞洲環境的動態、政治和挑戰。」

據悉，馮程淑儀經「實戰」後，已向管理局表達申請意願；官場則流傳，馮程淑儀本身熟悉西九事務，是「眾望所歸、接任行政總裁的理想人選」。

據了解，馮程淑儀已於本月初向政府請辭，根據其職級計算，「冷河期」為3年，但可向公務員事務局申請豁免，縮短至最快半年後可擔任外間工作。適逢西九重頭戲之一的M+博物館將於今年12月開幕，相信馮程淑儀屆時已履新，可趕及主持剪綵及迎接一系列的開幕節目。

▼M+博物館將於今年內開幕▼

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公務員事務局證馮程淑儀正展開退休前休假

馮程淑儀離開政府前，原任政策創新與統籌辦事處總監，是最高級的D8政務官。她曾出任康文署署長，於14至18年期間則擔任民政事務局常任秘書長，期間與西九文化區「頗有淵源」，曾協助時任政務司司長兼西九文化區管理局董事局主席林鄭月娥，處理西九突然決定興建故宮博物館、踢走大劇院一事，包括擔任「五人核心小組」其中一員，以保密原則方式研究及策劃香港故宮博物館的籌組事宜。

公務員事務局回覆《香港01》查詢時表示，馮程淑儀已按既定機制通知當局，於6月8日停止政府職務，正展開退休前休假。發言人又指，首長級公務員離職後如欲從事外間工作，需按照既定機制向公務員事務局提交申請。