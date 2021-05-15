古蹟辦拒公開8800幢歷史建築圖片　涉私隱版權　坊間難了解死因

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-15 18:39

古蹟辦於25年前曾就全港歷史建築普查，並記錄約8800幢建築物，惟早前經團體及傳媒查詢後，終於公開該8800幢建築物列表。不過名單上紀錄格式不一，本土研究社早前向古蹟辦要求索取建築物的圖片紀錄。 事隔一個多月，古蹟辦回覆指因涉個人私隱及大量工作拒絕公開。本研社陳劍青批評當局做法不合理，認為公開圖片有助民間了解部分建築物的「死因」，將繼續向當局要求公開文件。

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古蹟辦於25年前曾調查全港建於1950年前的建築物，當時紀錄了全港有約8,800幢相關建築，其後從中挑選1,444幢歷史價值較高的建築，逐一展開評級工作。

文件除披露8803幢建築物的名單及地址，亦有四份由專家團隊整合的報告，當中提到曾為建築物拍照存檔，並有為每項建築物整合地圖及建築資訊。

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古蹟辦指涉個人私隱

本土研究社於3月取得建築物清單後，於3月底進一步向古蹟辦索取圖片紀錄及地圖等資料。惟至日前獲古蹟辦回覆指拒絕公開。古蹟辦表示圖片涉及住户的個人資料，未取得許可前不能用作調查外的用途，因此根據公開資料守則內的個人私隱拒絕公開。

古蹟辦又指，若公開圖片紀錄須逐張圖片檢視，確保未有個人資料被公開。而調查團隊有於從地政總署購買的地圖上作手繪紀錄，由於地政總署的地圖有版權保護，若複印要支付費用，古蹟辦需要就逾8800幢建築物，逐一從地圖上描出，並與地政總署處理版權問題。古蹟辦稱，將涉及大量工作（substantial work），因資料要透過不合理地使用部門的資源才能提供，故根據公開資料守則內的條文拒絕公開。

本土研究社成員陳劍青指，公開圖片紀錄除涉公眾知情權，亦有助民間研究。（資料圖片）

陳劍青指公開圖片有助了解建築「死因」

本土研究社陳劍青批評古蹟辦做法不合理，認為當中不少為政府建築物，質疑違反個人私隱的講法。他又稱，古蹟辦早前開展餘下6,000多幢戰前建築物的研究，認為公開紀錄不會涉及額外工作。事實上，本土研究社早前就8803幢歷史建築整合成地圖，質疑若民間有能力做到，為何有關部門不可以。他表示，當局公開圖片紀錄除涉及公眾知情權，同時有助民間研究，可更清楚部分不獲評級建築物的「死因」。他稱，本土研究社會繼續去信古蹟辦要求公開紀錄。

山頂盧吉道27號、被列為一級歷史建築的逾百年歷史大宅被紀錄於8,800幢建築物之中。（資料圖片）

一度限制公開建築物名單

值得注意的是，本土研究社早前向當局索取建築物清單時，古蹟辦一度限制他們公開清單，當時同樣以版權為由，最終於本研社及傳媒查詢後終公開名單，發現部分未被列入1,444清單的「滄海遺珠」，包括及後被列為新增項目的盧吉道27號，以及九龍城多幢有逾80年歷史的唐樓等。