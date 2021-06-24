蘋果停刊｜彩印報紙、割喉減價、曾辦網店　前衛作風扭轉港媒生態

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-24 07:00

《蘋果日報》超過四分一世紀，去年報慶特刊取名《不是最終章》，「港區國安法」生效後，為該書名加上了蘋果日報停刊問號。今年6月20日是《蘋果日報》創刊26周年，前夕已迎來風雨，創辦人黎智英身陷囹圄、高層被拘捕、資產被凍結，報社大樓頓成「罪案現場」，到了今天《蘋果日報》出版最後一份報紙，成為了《蘋果》的最終章。 回顧這份報章歷史，面世時即為報界帶來衝擊，壹傳媒集團主席黎智英這些年間也先後開拓市場至網店、視像平台、免費報紙等，但蝕錢離場，卻改變了傳媒生態。

創刊於1995年的《蘋果日報》，是香港上市公司壹傳媒旗下報紙，由大股東黎智英創立，名字由來源於黎智英認為「若當初亞當和夏娃沒有咬下蘋果，世界上就不會開始有善惡，也不會有新聞的存在。」當年創報廣告亦十分經典，黎在片中被面具男在背後嘲笑與指摘，身上被掃射多箭，仍從容大口咬下蘋果，「每日一蘋果，冇人呃到我」成廣告標語，這句話當年亦寫在《蘋果》創刊號，並附送一個大蘋果，首日銷量達22萬份。

▼6.23 《蘋果日報》新聞部最後一夜▼

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▼蘋果日報歷年事件簿▼

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《蘋果》帶領黑白色的傳統報章進入彩色時代，亦掀起減價戰，當年香港一份報紙售價五元，但《蘋果》隨報附送優惠券，變相減價至兩元一份，迅速在數月間把日銷量推高，這場「割喉戰」令多份報章相繼停辦，包括《星島晚報》及《新晚報》。

2003年進軍台灣 今年5月停刊

壹傳媒其後進軍台灣市場，2003年5月2日發行台灣《蘋果日報》，曾奪下台灣報紙銷量及傳閱率最高記錄，其中單日最高銷量達71萬份，是2012年前總統馬英九二度連任當選新聞。

但18年後，台灣《蘋果》宣布在今年5月18日停刊，解釋源於疫情嚴峻、紙媒式微，不得不跟讀者說聲珍重再見，未來集中資源發展網路版《蘋果新聞網》。最後一份實體報紙頭版寫著「再會」二字，並精選歷年來19則經典頭版新聞，正式告別紙本。

5月17日，台灣《蘋果日報》發行最後一版紙本。（中央社）

曾辦網店、視像平台、免費報 終蝕錢離場

由實體報紙打入網絡市場，《蘋果》在2008年推出「蘋果動新聞」及手機App，讀者接收的訊息不再平面化，以動新聞形式呈現新聞更「易入口」，例如報道罪案等社會事件，引入動畫模擬事件過程；近年更大膽推出「會員訂閱制」，增加穩定的會員收費。但疫情導致社會經濟不景、訂閱人數下降，黎智英去年亦要打告急牌，拍片承認經營非常困難，呼籲讀者支持訂閱。

開拓市場之路亦荊棘滿途，黎智英在1999年6月創辦「蘋果速銷」（adMart），以線上零售為主，建立龐大車隊送貨，再打低價戰，開業初期隨《蘋果》派發購物指南，但一直無法賺錢，也未能取得明顯市場佔有率，一年後虧損約10億元，最終全線結業。

2009年9月，壹傳媒推出網上視像平台VDONext（V壹網），包括烹飪、美容、娛樂、親子等內容，翌年更伸展至流動平台，但同樣因長期虧損，在2012年5月因業務重組停止更新內容，並遣散整個製作隊。

《爽報》2011年9月19日創刊，2013年10月21日起停刊。（《爽報》fb圖片）

▼6.23 市民凌晨旺角搶購最後的《蘋果日報》▼

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黎智英在去年8月10日被指涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕，至今仍在還柙。（資料圖片 / 羅君豪攝）

▼6.17警方指壹傳媒大樓為「罪案現場」 檢取新聞材料▼

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去年《港區國安法》生效後一個多月，黎智英在8月10日被指涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕，至今仍在還柙，《蘋果》所在的壹傳媒大樓及後遭警方國安處首次大搜查。

今年6月17日，《蘋果》五名高層被指涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，在清晨時分於家中被捕，國安處第二度封鎖壹傳媒大樓，並宣布現場為「罪案現場」。警方獲法庭手令授權搜查及可檢取新聞材料，蒐證逾5小時，包括打開《蘋果》記者的電腦、翻查桌上文件及資料。保安局亦引用《港區國安法》，凍結《蘋果》相關三間公司共1,800萬元財產，為期兩年。

這一晚，記者如常打稿報道，報紙如常印刷，更加印至50萬份，翌日出現購買潮。

▼蘋果日報歷年事件簿▼

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▼6.18《蘋果》加印至50萬份 市民凌晨買報紙以示支持▼

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▼6.18《蘋果》被國安處搜查翌日 如常出版▼