灣仔擁全港最長2.5公里防空洞　區議員促參考主教山水庫保育模式

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-03-23 17:11

深水埗主教山百年地下配水庫引發公眾對保育歷史建築物的關注，有區議員指灣仔區擁有多個二戰時期的防空洞，當中包括全港最長的禮頓山防空隧道，然而因應地契條款不同，未有部門主力統籌，推動防空洞作社區發展，有區議員建議區議會可先撥款進行相關可行性研究，再將報告交予發展局，作為推動政策落實的前期助力。

灣仔區議會主席楊雪盈表示，灣仔區一帶有多個二戰時期修建的防空洞，分別位於金鐘道、軍器廠街、律敦治醫院或香港賽馬會花園以下、星街、皇后大道東及禮頓山等，當中禮頓山防空洞全長2.5公里，屬本港最長的防空隧道。然而灣仔區防空洞一直未撥入發展規劃之中，認為值得探討防空洞的社區發展，包括是否讓古蹟辦列入歷史建築物評級名單內，再研究由灣仔區議會撥款，進行歷史研究或社區導賞團，進一步推動其可用性。

楊雪盈關注灣仔防空洞的發展規劃，包括是否可舉辦社區導賞團，加深認識本港歷史。(莫家文攝)

古蹟辦：樂意就防空洞提供保育方案

地政總署代表回應，現時灣仔區內有五條廢置的防空洞由路政署負責維修，並分佈於星街、灣仔道、禮頓山、皇后大道東及成和道，署方會聯同土木工程署人員定期入內視察，並安排承建商進行維修保養工作，最後一輪定期視察及保養工作於前年展開，大部分已完成，剩下成和道防空洞尚在維修中，而土木工程署及規劃署目前未有計劃將防空洞發展成歷史、文化景點或旅遊點進行可行性研究。

署方代表又指，防空洞因年代久遠，部分又屬私人地段之下，不同地段有不同地契，用途須受到地契條款制約，部分地點需要密閉空間工作許可證方可進入。

古蹟辦回應樂意從文物保護角度，就防空洞提供保育方案，向有關部門提供技術意見。

區議員：不知由那一個部門統籌防空洞規劃發展

區議員梁柏堅關注目前未有部門進行協調或統籌防空洞未來用途規劃，只有個別部門承辦維修保養工作，難以推動發展。

楊雪盈認為區議員初步反應正面，尤其是早前深水埗主教山配水庫的公開討論，可以見到公眾對有關保育模式的重視，建議先去信發展局表達意向，由區議會撥款，邀請社區持份者表達意見，再進行前期可行性研究，推動落實防空洞發展政策。

根據土木工程處資料，全港共有約90個廢置的防空隧道，主要分為二戰防避日軍空襲攻擊及日本佔領香港後興建作軍事用途兩大類，主要位於港島及九龍半島，有部份舊隧道被填封、拆除，亦有少數防空隧道作其他用途，包括有電力公司用作鋪設電纜或商業公司租用為餐酒儲存倉。