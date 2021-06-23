《壹週刊》社長黃麗裳覆01：公司繼續有糧出　同事本周正常返工

撰文： 李恩慈 梁煥敏 最後更新日期： 2021-06-23 13:34

保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，令其欠缺資金營運。創刊逾31年的《壹週刊》社長黃麗裳今早（23日）表示，《壹週刊》將停運，感謝讀者一直以來的支持，惟仍未能轉虧為盈。社長黃麗裳其後回覆《香港01》指「公司繼續有糧出，今個禮拜正常返工，一切正常。」 雖然《壹週刊》與《蘋果日報》同屬壹傳媒，不過其營運模式為獨立網媒，與被凍結資產的3家公司無關。壹傳媒集團目前尚有約4億港元資金，惟據悉至少有一家主要往來銀行礙於自身風險，決定自行凍結壹傳媒集團旗下其他附屬戶口。除了《蘋果日報》外，目前壹傳媒仍然運作的刊物僅剩《飲食男女》。

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《壹週刊》社長黃麗裳今日早上於社交平台Facebook説，壹周刊將停止運作。黃麗裳回覆《香港01》查詢時表示，壹週刊運作仍然正常，她將會跟內部同事說明及交代後，再向外界交代情況，現時未能公布暫停日期。問到她會否跟隨《蘋果日報》於周五一同停運時，她即否認説，「同事當然要繼續工作，公司有繼續出糧嘛，今個禮拜正常返工，一切正常！」

據知，有員工於本周一（21日），即《蘋果日報》宣布於周五決定去留時，向黃了解情況，當時她未有回應，但卻於今日突然宣布消息，令內部感到驚訝，不知去向，現時仍未能與黃聯絡了解，但《壹週刊》今日運作仍然正常。不過，她其後向同事派定心丸，指現時並非有突發情況發生，不要過於擔心。

社長黃麗裳6月23日公布，「相信大時代下已經到臨終點前」，感謝讀者支持，令壹週刊成功由紙媒轉型到網媒，由蝕變賺，不斷創收視高峰。（「壹週刊」facebook截圖）

警方國安處早前就「港區國安法」拘捕5名《蘋果日報》高層，保安局長李家超發出凍結財產通知書，凍結壹傳媒集團「蘋果日報」、「蘋果日報印刷」及「蘋果互聯網」3家公司的財產，共約1800萬元，當中涉及出糧戶口。雖然《壹週刊》同屬壹傳媒，不過其營運模式為獨立網媒，與被凍結資產的3家公司無關。

《香港01》接獲銀行界消息指，雖然壹傳媒集團目前尚有約4億港元資金，惟至少有一家主要往來銀行礙於自身風險，決定自行凍結壹傳媒集團旗下其他附屬戶口，令戶口不能進支，變相「有錢都用唔到」，致未能支付員工薪金。翻查資料，壹傳媒年報顯示主要往來銀行有四家，包括滙豐銀行、星展銀行，以及台灣的上海商業儲蓄銀行、台中商業銀行。星展銀行回覆指，不會就相關消息傳聞作評論，其餘銀行則尚待回覆。

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繼《爽報》、《蘋果三料王》、《+ONE》、《FACE周刊》、《忽然1周》、《ME!》及《壹週刊》停刊，除了《蘋果日報》部份部門外，目前壹傳媒仍然運作的刊物僅剩《飲食男女》。而9點半蘋果新聞報道、《蘋果日報》網上財經及英文版亦已停運。

黃麗裳今早透過《壹週刊》的facebook專頁發表《致壹週刊讀者一封信》，指老闆2016年為週刊「蝕入肉的業績」給予期限，若不能扭轉劣勢便要「執ｘ咗佢」（結業），她坦言每次接獲削減開支或裁員的要求都感到壓力沉重，但由於大家對《壹週刊》有感情，這說法卻成為同事的最大動力。

《壹週刊》自2018年賣盤不成後重新起步，由紙媒轉型到網媒，收視不斷創高峰，感激讀者一直以來的支持，翌年集團走訂閱路線，並脫離《蘋果日報》平台自立，並將界線訂在6萬訂閱，否則仍逃不過「執笠」命運，她感謝讀者的支持，令訂閱制甫開始，便衝破10萬訂戶水平，「老闆也嘖嘖稱奇」，但可惜創下奇蹟仍無法扭虧為盈。她在信中忍痛宣布《壹週刊》停運，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點！」

她在信中形容自己是眼淺的人，惟走到現在卻無淚可流，形容自己身處的辦公室「動盪」，要抑壓情緒，做好「撤退」的事，雖然有同事不捨，心存一絲希望，但她只能抹掉對方的幻想，更勉勵同事，「過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」