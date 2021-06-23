創刊24年《飲食男女》宣布告別讀者　總編：千言萬語道不盡

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-23 19:57

保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，令其欠缺資金營運。《蘋果日報》宣布將於今（23日）午夜起停運，明日將發行最後一期報紙；《壹週刊》亦將於本月內停運。 壹傳媒在香港的最後一份媒體《飲食男女》，今午4點半亦刊出以《告別》為題的專欄，由作家劉健威撰文指，創刊近24年的《飲食男女》，「到了現在，因為政治原因，正面對停刊命運」。 《飲食男女》總編輯潘惠卿晚上7時在網站刊出《總編輯的話》向讀者讀別，證實雜誌未及在下月慶祝創刊24周年便要道別人前，她向身陷囹圄的老闆黎智英、員工、專欄作家、以及讀者道謝，文章以「千言萬語道不盡，唯有感恩掛心頭」作結。《飲食男女》是壹傳媒最後一個宣布停運的媒體，意味着黎智英在港建立的壹傳媒王國，將其31年歷史畫下句號。

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《飲食男女》總編輯潘惠卿晚上7時在網站及官方facebook專頁刊出《總編輯的話》向讀者道別，文章指雜誌下月便邁向24周年，惟周年未到便要先告別人前。她形容《飲食男女》「命途多舛」，創刊同年已停刊，翌年才重刊，2002年與《忽然一週》合併，「雖是二奶仔，但在前任老總馬美慶小姐掌舵下，飲食男女成了香港最成功、口碑載道的飲食雜誌」，更引述食家蔡瀾指，「以中文出版飲食和旅遊的雜誌，沒有一本好過《飲食男女》」。

她表示，24年過去，在落幕之際，有許多人需要道謝，她形容《飲食男女》是「工廠式生產線：記者、攝影、美術設計、剪片、編輯，環環相扣，缺一不可。感謝你們200%的付出，成就了一本香港人喜歡的飲食雜誌。」她又感激身陷囹圄的老闆黎智英，「沒有為食的他，我們根本不會出世」，亦感謝專欄作家葉一南和畢明，「完美演繹兩肋插刀」，最後要道謝的是讀者們廿多年來的愛護和支持，文章最後以「千言萬語道不盡，唯有感恩掛心頭」作結。

《飲食男女》公布停運消息前，下午4時半已在其facebook專頁及官方網站，均刊登一篇以《告別》為題的專欄，作者是為該刊撰寫專欄12年的食家劉健威。專欄一開首便指，「《飲食男女》創刊於一九九七年，正值香港歷史重大轉折之年；而到了現在，因為政治原因，正面對停刊命運。」他表示周刊因為政治原因而夭折，令人感到意外和可惜。

劉健威形容，《飲食男女》曾是香港歷史上「辦得最好的一份飲食雜誌」，「叫好亦叫座」，曾創下同類型雜誌銷量最高紀錄，其對本港飲食文化亦起過不可磨滅的作用，過去廿多年的採訪，尤其是有關「老字號」的報道，更是重要的歷史紀錄。

▼6.22《蘋果日報》員工及支持者▼

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他表示，自己曾在《飲食男女》發表專欄12年，陪伴讀者成長，自己亦經歷了幾個人生階段，他對曾在該周刊工作的朋友致以深切敬意，「你們的努力成就了這份雜誌」、「你們是值得自豪和驕傲的——在紛亂的世道中，你們一直沒放棄過對美好事物的追求和宏揚。」他在文已更寄望日後可與這群昔日戰友「江湖再見！」

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《飲食男女》至今未有官方公布和回應，僅前日（21日）在facebook專頁表示會留守到最後，「我哋會謹守崗位，陪大家到最後。多謝各位餓底嘅關心同支持！ 」

《飲食男女》在1997年7月18日創刊，屹今23年，主要內容包括飲食、旅遊、環保及專欄，例如食肆介紹及特色飲食，世界各地旅遊專題等，初期隨《蘋果日報》附近，至2000年獨立發售，惟銷量下滑，翌年一度停刊，2002年起再與壹傳媒另一雜誌《忽然1周》合併出售。《飲食男女》其及曾多次與壹傳媒其他媒體合併和分拆，至2017年8月3日出版最後一期實體版，及後結束紙本經營，轉為數碼雜誌。

▼6.17警方進入壹傳媒大樓▼