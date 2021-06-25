變種病毒｜機場地勤疑兩周前感染　理大專家：6月中或已有傳染力

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-25 18:54

一名27歲機場地勤男員工確診，並驗出感染了印度變種病毒Delta。衞生防護中心今天（25日）公布，個案的病毒基因與早前3宗輸入個案吻合，該3宗個案均於6月11日上午由印尼來港。 理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，資料反映27歲男地勤或早於兩周前已感染到病毒，由於有研究顯示Delta病毒的潛伏期平均是3天，代表這名患者或在6月中旬已帶有傳染力，需密切留意他在社區曾停留的地方。他又認為，今次個案亮起警號，令人擔心再有爆發，機場必須改善感染控制措施。

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衞生防護中心表示，27歲機場地勤（第11902宗個案）病毒基因與早前3宗輸入個案吻合（個案11877、11878及11881），3宗個案均於6月11日上午由印尼來港，其中2宗輸入個案於機場臨時樣本採集中心採集的樣本確診，而#11902曾於當日上午在香港國際機場接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，現有證據反映27歲地勤或早於6月11日，亦即兩周前已感染到變種病毒，屬直接傳染，只是有長的潛伏期；另一可能性是他非在6月11日感染，而是透過他人間接感染，例如其他機場員工，因他近期才發病，且病毒量高。

他指出，若屬前者，代表患者或在6月中旬已帶有傳染力，因為有研究顯示Delta病毒的潛伏期平均是3天，即在6月14日前後患者雖無病徵，但可能也傳染到其他人，需密切留意他在社區曾停留的地方。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為，資料反映27歲地勤或早於兩周前已感染到病毒。（資料圖片/黃舒慧攝）

Delta變種個案亮起警號 令人擔心再有爆發

蕭傑恒又認為，由於Delta病毒傳播力比起英國變種病毒Alpha更高，今次個案亮起警號，令人擔心再有爆發，或需在患者居住的大埔區加強檢測。他估計，患者較高風險於機場染疫，例如脫下保護衣物時，若稍有不慎便會感染；而當局也可了解患者有無共用洗手間，並可透過閉路電視，翻看6月11日的情況，了解患者與3名輸入個案有無近距離接觸，而機場亦必須改善感染控制措施，加強對於員工的培訓。

他補充，27歲的機場地勤病毒基因與英國、俄羅斯的Delta病毒基因有7至11個突變的分別，並不相似。而國與國之間即使同有Delta病毒患者，彼此病毒基因亦會存在多個突變的差異，情況屬正常。

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至於本月初一名17歲少女感染英國變種病毒Alpha，源頭仍未找到，蕭傑恒推斷，或與動物傳播有關。他解釋，一般而言，病毒進入動物體內，基因會大幅度改變，去適應一個新的宿主，因此突變較多，情況與少女感染的Alpha病毒相似。而當病毒由動物再傳予人時，其傳播力會有所下降，因該病毒本來已是動物身上的病毒，這情況亦解釋到為什麼少女未有造成大規模傳播。但他指出，由於寵物店的動物是陰性，需驗到牠們有抗體才能肯定這假設。

他補充，早前兩次變種病毒入港都未造成大規模傳播，或因市民防護意識高，亦或因疫苗發揮了作用，呼籲市民盡快打針，指復必泰疫苗對Delta病毒仍有85%保護力。