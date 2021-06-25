撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-06-25 14:03

現屆政府任期尚餘一年，問責團隊於「七一」前夕大換班，多名「武官」更上一層樓，李家超接替張建宗出任政務司司長，是首位警察背景出身的官員出掌政務司。 回顧李家超仕途，曾任警務處副處長的他於2012年加入梁振英班子，出任保安局副局長，至2017年林鄭月娥上任，李家超接替黎棟國擔任局長。李家超任內最大爭議，莫過於提出修訂《逃犯條例》，引發反修例風暴，作身主事官員的李家超成為眾矢之的，民望直插谷底，一度有傳他或問責下台。 李家超作風強硬、勇悍，與反政府人士針鋒相對，例如不時在立法會以辛辣言詞點名反駁民主派議員，深受中央信任，如今更上層樓，成為特區政府「第二把手」。

國務院任命李家超為政務司司長。（梁鵬威攝）

曾參與調查徐步高案 棄英籍入閣

李家超於九龍華仁書院畢業，1977年，他以20歲之齡投考警隊，加入警務處任職見習督察，1997年7月晉升總警司，2003年5月晉升警務處助理處長，2007年1月晉升警務處高級助理處長，2010年9月晉升警務處副處長，曾任職警隊內多個不同部門，崗位包括刑事部助理處長、刑事及保安處處長，以及副處長（管理）。



李家超在警隊任職期間，屢次參與調查多宗轟動全城的案件，包括徐步高案。2005年7月，當時已是助理處長的李家超出任刑事部主管，在任期間親自負責徐步高槍擊案的偵緝事務。



2006年3月，尖沙嘴行人隧道發生殺警案後，李家超以助理處長的身份，召開記者會公布案件真相及澄清外界揣測，強調案發時並無第四者。徐步高案至今仍成為網民熱論的案件，李家超當年在調查案件時的參與程度，亦隨著他升官變得矚目。

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禁民族黨運作 主理修例批歷屆政府「鴕鳥」

2012年，李家超獲特首梁振英賞識，加入問責團隊，擔任保安局副局長。李家超加入問責團隊時，選擇放棄早年取得的英籍，亦因在辭職年齡前提早離開警隊，令他少收約100萬元退休金。

2017年7月，李家超加入林鄭新班子，獲晉升為保安局局長，任內處理多項政治爭議事件，包括主理「一地兩檢」、首次引用《社團條例》禁止香港民族黨運作。李家超在修例風波中擔任重要角色，為修訂《逃犯條例》推手，2019年5月，他指修例除了處理台灣殺人案外，同時要堵塞漏洞，更形容漏洞在回歸22年來也沒有堵塞，形容是「鴕鳥咗22年」。

根據香港民意研究所的定期民意調查，修例風波爆發前，李家超的民望淨值一直處於正數，惟於2019年5月至今，其民望淨值長期處於負值；其中在2019年10月，反對他出任保安局局長的比率高達72.8%，民望淨值為負63.4%，長期「墊底」。

被美國制裁 李家超：維護國安天公地義

李家超在修例風波中爭議不斷，其中他在立法會否認「7.21」事件「警黑勾結」的指控，強調警方打擊黑社會的決心和努力堅定。修例最終釀成「完美風暴」，觸發大型示威衝突，社會完全撕裂，即使「暫緩」修例仍無補於事，李家超之後曾就社會矛盾、紛爭及焦慮作出道歉。

隨著《港區國安法》立法，李家超成為國安委委員，美國財政部宣佈於去年8月制裁11名中港官員，李家港亦在制裁名單當中。他當時回應稱，美國本身有大量維護國家安全的法律，卻拿香港國安法為藉口，充分反映美國的雙重標準和虛偽，維護國家安全是天公地義的事，美國想用所謂制裁作恫嚇，不會得逞。

今次李家超獲委任，是首名警察系統出身的官員出任政務司長，他長年主理保安範疇，未如歷任政務司曾涉獵過不同政策範疇，如何做好統籌指揮、政策協調，成為關注。林鄭月娥今早在記者會表示，政治任命官員不限背景，過去亦有不同背景人士加入政治團隊，認為李家超有能力統領公僕。