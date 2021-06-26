屯馬線｜明全線通車　今舉行通車儀式　港鐵將公布派免費車票詳情

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-26 12:04

港鐵屯馬線將於周日（27日）通車，港鐵表示當日會安排「屯馬線全線通車首日特別班」列車，早上5時50分由宋皇臺開出，前往屯門。另外，宋皇臺站D出入口將於早上約5時15分提早開放，港鐵代表會在大堂迎接首批乘客，其他出入口則於早上5時40分開放。 行政長官林鄭月娥今日（26日）率領多名官員，於新建的宋皇臺站主持屯馬線全線通車儀式，並主持宋皇臺站文物櫃揭幕儀式。港鐵主席歐陽伯權及行政總裁金澤培亦有出席。

屯馬線將於6月27日全線通車，港鐵安排特別頭班車，當日5時50分由宋皇臺站開往屯門。（港鐵圖片）

林鄭︰會繼續以運輸基建先行 開發更多土地

林鄭月娥在通車儀式致辭時指，屯馬線全線通車後，連接新界東、西和九龍，市民出行轉線選擇更多，港鐵服務亦將涵蓋九龍城和土瓜灣，改善區內交通接駁。

她又指，工程其中一項挑戰是在宋皇臺站發現文物及古跡，工程團隊完成文物保護及考古工作後，將在車站展示出土文物。 林鄭月娥又指，政府會繼續以運輸基建先行，開發更多土地，推動北環線釋放附近土地潛力，並改善新界東西交通運輸。

她相信在立法會回復理性討論，政府管治能力有望提升，推動更多大型基建項目發展。

▼屯馬線宋皇臺站▼

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港鐵︰將公布派發10萬張免費車票詳情

港鐵行政總裁金澤培表示，早前已提及會派發10萬張免費車票，即將公布派發詳情。而新建的宋皇臺站，將展出早前在施工期間，發掘的宋代及元代文物及古跡。

他強調，港鐵及承辦商已準備就緒，確保明日全線通車順利，至於紅磡站轉車安排，相信乘客會逐漸適應。他又指，會長期監測紅磡站月台層的運作數據，但有關資料屬工程數據，會向公眾公開整體情況。「即使有世界級可靠性，都可能有磨合問題」，金指，若初期遇運作不暢順情況，籲市民體諒。

金續說，所有考古發現均有政府擁有，未來展出安排，會盡力配合當局決定。

▼屯馬線土瓜灣站▼