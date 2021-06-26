屯馬線｜田北辰：沙中線是兩鐵合併導火線　踢走銅鑼灣北最大遺憾

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-26 09:00

沙中線工程項目下的屯馬線，將在6月27日全線通車。沙中線早於20多年前，便已提出建造，港府早於1998年的「鐵路發展研究」已提出項目，當時經招標後，尚未與港鐵合併的九廣鐵路，於2002年成功中標，工程基本預算約260億元，原預計2011年或以前落成。惟後來經歷兩鐵合併，改由港鐵負責，待2012年才正式展開工程。 當年出任九鐵主席的田北辰，在屯馬線全線通車前接受《香港01》專訪。田認為，沙中線工程既改變香港鐵路發展，同時是兩鐵合併的導火線。沙中線最終方案，列車未有駛到中環，亦剔走銅鑼灣北站，田說，當年他力推的銅鑼灣北站胎死腹中，成為他的最大遺憾。 【屯馬線全線通車專題之三】

田北辰於2001年12月起任九廣鐵路主席6年，任來參與沙中線籌備工作及兩鐵合併工作。（盧翊銘攝）

港府當年就沙中線工程曾公開招標，2002年曾由九鐵中標負責興建及營運。田北辰透露，當時九鐵已展開一連串工作，但發現在接駁及票價優惠上「計唔掂數」，指當時的地鐵公司表明，不會容許九鐵在金鐘地鐵站內接駁，即九鐵需要在金鐘另建車站，市民轉車要出站再入站，當時已看到兩鐵「長遠係一個計時炸彈」，「越嚟越走向合併嘅模式，唔合併冇得做」。

田北辰主動提到2006年發生的「九鐵兵變」，當時九鐵行政總裁黎文熹與一眾九鐵高層不滿田北辰，公開表達不滿，最終要政府出面擺平。田北辰坦言，「兵變」是兩鐵合併最後一根稻草，「當時政府都仲未百分百扑鎚（兩鐵合併），因為覺得（合併）有好有唔好，直至我嗰單嘢（九鐵兵變）發生，佢哋又要擺平，咁變咗合併係最方便辦法解決。」有意見指，若兩鐵合併未曾發生，沙中線工程或許早已完成，但田認為，如沒有兵變發生，兩鐵沒有合併，沙中線項目落成會更遙遙無期。

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2007年12月兩鐵合併，錢果豐獲委任為港鐵公司主席，帶領港鐵賺取豐厚盈利。(Getty Image)

兩鐵合併後，港鐵改變沙中線走線，原訂過海後首站為銅鑼灣北站的計劃也被擱置。田北辰指，沙中線沒有銅鑼灣北站是他最大遺憾，當年他曾運用很多個人精神和力量，游說九鐵過海首站設於銅鑼灣，認為可發展維園地下空間，建立猶如日本式的大型地下購物區，發展當區商貿。惟兩鐵合併後，港鐵沒有誘因在銅鑼灣另設車站，田當年構想亦石沉大海。

九鐵當時建議的沙中線走線方案，設有銅鑼灣北站。（立法會文件）

田北辰︰冇啟德就未必有屯馬線

田北辰認為，屯馬線主要幫助東九龍交通，當中啟德發展最重要，「冇啟德就未必有屯馬線」，從而帶挈土瓜灣及宋皇臺附近居民有鐵路。他認為，屯馬線接駁香港東、西兩面，增加市民選擇工作的機會，如馬鞍山去荃灣工作「上車眯埋眼，瞓醒覺就到」。

造價較最初估算高2.5倍

九鐵中標時，預計沙中線基本工程造價為260億元，到2004年工程略有修訂，造價估算已升至355億元。而兩鐵合併後，港鐵於2011年再提出的沙中線建造工程，價格已升近一倍達654億元。加上施工期間，連番因工程問題及宋皇臺站工地發現古蹟而超支，現時沙中線工程造價已達近915億元。

被問到當年若無兩鐵合併，工程繼續由九鐵負責建造，造價會否降低。田北辰認為，沙中線現時造價仍然合理，過去20年香港有多項大型基建工程同步施工，「搶貴」工程成本，加上宋王臺考古工作亦令成本增41億元。

田倡引入更多鐵路工程承建商

沙中線連番爆出工程問題，引爆公眾對港鐵信心危機。田北辰認為，沙中線工程醜聞問題歸究於承建商禮頓「專橫跋扈」，是其規模太大，「香港起鐵路工程，有好多個站，你冇禮頓你頭赤」，香港應有新的承建商，斥禮頓至今從無面對公眾。

田北辰曾多番就沙中線紅磡站工程醜聞要求政府及港鐵回應，他說，當時從無擔心過紅磡站會倒塌，而是不滿港鐵及禮頓「冚住啲嘢唔講」。（資料圖片）

▼沙中線紅磡站地盤爆出工程醜聞▼

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質疑引入新鐵路公司競爭說法「嘥氣」

坊間有人歸咎沙中線工程項目頻頻出錯，源於「服務經營權」建造模式，由政府全額支付興建，致港鐵疏於監管，而沙中線之後批出的鐵路項目，至今全以擁有權模式批出。惟田北辰不認同說法，若非服務經營權下要求港鐵須到立法會交代，就會「冚住晒啲嘢」。他認為，服務經營權模式令工程透明度增加，「一定會令到間公司形象差」，擁有權是「包生仔」，問題或同樣發生，但港鐵會自行處理不會公布。

沙中線工程醜聞令港鐵形象一落千丈，多名立法會議員屢次要求政府引入新鐵路公司競爭，運房局長陳帆亦曾表示不排除做法。惟田北辰認為，本地有多於一間鐵路公司，不代表工程就安全，「九鐵嗰陣時都成日出事」，認為政府說法只是「buy time（拖延時間）」，引入競爭的說法「嘥氣」。