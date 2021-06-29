中醫院｜2025年落成　中醫為主服務助慢性病患　設中西醫協作治療

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-29 09:23

本港首間中醫醫院位於將軍澳百勝角路，由浸會大學負責營運，將於明日（30日）動工，預計2025年落成，同年第二季投入服務。 今（29日）早在港台節目表示，醫院的服務模式可分為純中醫、中醫為主，以及中西醫協作。市民可自行預約普通科門診及非資助服務，而6個專科門診需由中西醫轉介。 香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展） 卞兆祥舉例稱，純中醫服務可治療嚴重痛症；中醫為主服務可協助中風康復者恢復身體，若病人同時患有高血壓及糖尿病，便需依賴西醫維持治療；而中西醫協作服務適用於腫瘤科病人，透過中醫藥紓緩化療副作用。

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中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟稱，本港現時醫療制度下，九成中醫在私人市場工作。三間大學的中醫學院培訓不錯，但沒有臨床基地深造，科研方面亦未有具規模的臨床群組。政府希望藉中醫院推動中藥發展，除提供中醫服務，更是發展培訓及科研平台。

醫院服務模式可分為純中醫、中醫為主，以及中西醫協作。張偉麟稱，純中醫服務是傳統中醫手法治療；中醫為主服務可幫助多種病患者；而中西醫協作是特別安排，「希望一加一大於三。」他又說，中醫院通常由中醫師主診，亦可與西醫商討後達成一個治療方案。他強調醫院是團隊模式，倘病人情況複雜，更可透過跨專科會議商量療法。

卞兆祥︰中醫為主服務可幫助中風康復者恢復身體

香港浸會大學協理副校長（中醫藥發展） 卞兆祥解釋，醫院的方針是中醫為主、西醫輔助，最重要安全及臨床效果。他舉例說，純中醫可治療嚴重痛症，透過針灸、推拿、中藥等方法解決病人痛苦。中醫為主服務可幫助中風康復者恢復身體，若病人同時患有高血壓及糖尿病等，便要依賴西醫維持治療。

而中西醫協作服務適用於腫瘤科病人，因化療屬西醫，但有不少副作用，如腸胃不適、嘔吐、神經麻痺等，中醫有助紓緩這些不適。醫師將按臨床情況給予治療，需洗腎的病人亦適合接受中西醫協作治療。

張偉麟︰第五年提供400張病床

張偉麟預計逐步開展中醫院服務，首年啟用門診及日間治療，第二年加入住院模式，其後再逐年加強，第五年全面開展400張病床，目標服務每年31萬診症人次。

中醫院65%為資助服務，由政府定價， 料與一般公營醫療服務類似；其餘35%為市場導向服務，收費由中醫院董事局決定。市民可自行預約普通科門診及非資助服務，如「治未病中心」、「名醫中心」等。以往中醫分科是全科，政府希望進一步發展，中醫院設有6個專科，包括內、外、婦、兒、骨傷及針灸，專科門診需由中西醫轉介。

卞兆祥稱，「治未病中心」針對處理市民亞健康，即容易導致慢性病的情況，在形成疾病之前糾正，減少日後患病可能性。中醫院會分辦市民體質並給予治療，譬如雙手冰冷代表陽氣不足。