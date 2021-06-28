將軍澳中醫院2025年啟用　65%為資助服務收費參考公立醫院　

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-06-28 19:20

將軍澳百勝角將興建全港首間中醫院，預計2025年落成並於同年第二季啟用，中醫院由浸會大學營運，至少一半服務都獲得資助，暫擬定65%都是資助服務，收費會按公營服務原則考慮。當局相信醫院啟用後首一、兩年都不會「供不應求」，不會如公立醫院般輪候時間過長。

中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，與浸大簽訂的合約提到中醫院一半服務都要是資助項目，暫定65%為資助項目，由政府根據公營服務收費定立，相信開院後首兩年都不會供不應求，出現輪候過長情況；至於餘下35%為市場導向項目，收費由中醫院董事局決定，強調不是希望帶來競爭，市民可按自身考慮決定服務模式，一旦資助服務額滿，中醫院亦會協助決定，包括考慮病情緩急先後。

不設急症室 車禍傷者不會送至中醫院

中醫院並非急症醫院，張偉麟稱中醫院不設急症室，車禍意外傷者不會送到中醫院，該院亦不設全身麻醉、深切治療部及分娩服務，該院亦有傳染病隔離設施，包括10間負壓房間、39間單人房處理非空氣傳播疾病，但就有24小時中西醫駐診服務。

未必有足夠實習名額予三家大學中醫生

浸會大學獲選為中醫院營運者，校長衞炳江預計，中醫院未必能夠提供足夠的實習名額，予本地三間大學的中醫生。張偉麟補充，本地中醫生三份之一的實習課程可在中醫院學習，三份之二的內容就會回到內地，因為當地專家甚多、病例廣泛，相信中醫生日後要「兩邊走」。

人手方面，張偉麟估計中醫院2025年投入服務初期，主要開設門診服務，服務量不會多，約要10位中醫、五至六位西醫、20至30位護士，第三年門診人次會達服務量一半，即近15萬人次，第五年完全開展中醫服務，包括400張病床，長遠就要120至140位中醫師，計及兼職人員可能達200名中醫師。衞炳江稱，本地中醫畢業生人數多，但可能會轉到私人市場或自己執業，未來或會從內地引進專才。

中醫院講求中醫主導，但亦有中西醫協作模式。張偉麟表示，院長必須是持牌中醫師，兩個副院長分別為中醫師及西醫等，西醫佔人手兩成。衞炳江稱未有院長人選，醫院運作前18至24個月會全球招聘。