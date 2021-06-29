百佳佳之選冬蜜含抗生素　食安中心要求停售　百佳回收涉事批次

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-29 20:25

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）公布，「佳之選」的冬蜜蜜糖樣本檢出抗生素甲硝唑，從元朗一超級市場檢取樣本進行檢測；而經銷商為百佳超級市場（香港）有限公司。食安中心表示，已指示涉事商戶停售有關批次的產品，有關經銷商亦按指示回收受影響批次產品。

涉事蜜糖經銷商為百佳超級市場（香港）有限公司。（資料圖片／盧翊銘攝）

食安中心：如有足夠證據會檢控

根據食安中心資料，涉事蜜糖每瓶淨重一公斤，到期日為2023年1月10日。結果顯示樣本每公斤含3.3微克的甲硝唑。食安中心已知會涉事商戶上述化驗結果，並指示其停售有關批次的產品。而食安中心亦正追蹤問題食物來源和分銷情況，強調如有足夠證據，會提出檢控。

食安中心表示，根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會，甲硝唑及其代謝物的殘餘可能對健康構成一定的影響，食物規管當局應設法避免食物含有甲硝唑殘餘。食安中心亦會通知業界，繼續跟進事件和採取適當行動，調查仍繼續。

而《公眾衞生及市政條例》第52條規定，任何人如售賣食物，而其性質、物質或品質與購買人所要求的食物所具有者不符，以致對購買人不利，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。