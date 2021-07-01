授勳2021｜去年7.1皇仁外受襲「爆爆sir」及5受傷警獲頒英勇勳章

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-01 00:41

本港2019年爆發反修例風波，不時出現警民衝突場面。政府2021授勳名單中，有44名現職或前警務人員獲授勳銜及嘉獎，當中6名在反修例示威期間受傷的警員，分別獲頒銀或銅英勇勳章。 微博暱稱「爆爆sir」的警員，去年7.1在天后皇仁書院外追捕示威者期間，被示威者用利刀從後刺傷背部；一名女警在去年年初「天下制裁」集會中，在長江中心外為保護同袍被示威者用硬物襲擊受傷，兩人均獲頒「銀英勇勳章」。另有兩名爆炸品處理課（EOD）人員因處理示威者放置的土製炸彈「拆彈」有功，獲授勳章。

「爆爆sir」去年7.1在天后皇仁書院外追捕示威者期間，被示威者用利刀從後刺傷背部。（香港01圖片）

「爆爆sir」雷俊傑獲讚勇氣和決心非凡

政府向2名在反修例示威中受傷的警員頒授「銀英勇勳章」，以表揚英勇非凡、奮勇無私、竭誠盡忠的專業表現。去年7月1日銅鑼灣爆發衝突，警員雷俊傑在執行職務期間，被一羣示威者包圍，並用雨傘及拳頭襲撃。其中一名施襲者更以利刀插向雷，導致身體遭受嚴重割傷，血流如注。

據了解，該名受傷警員雷俊傑，在微博帳戶暱稱「爆爆sir」。政府形容他表現出非凡的勇氣和決心，無畏無懼地盡力履行警務人員的職責，「儘管情況危險且面對生命威脅，雷先生仍奮不顧身，竭盡所能。」

警方其後在機場截獲疑兇，正還押候審，他的多名家人疑因協助潛逃也被捕。

女警長江中心外保護同袍受傷

警長孫偉薇去年 1 月 19 日在中環示威現場執勤時，於長江中心外被示威者用不明硬物襲擊，被打至頭破血流，但孫仍奮不顧身，用身軀保護同袍，最終身體嚴重受傷，當局形容她「儘管情況危險且面對生命威脅，孫女士表現出非凡的勇氣和決心，無畏無懼地盡力履行警務人員的職責」。她獲頒銀英勇勳章，以表揚她英勇非凡、奮勇無私、竭誠盡忠的專業表現。

3名警員去年1月19日在長江中心外被襲擊受傷。（香港01直播畫面）

警司被灼傷仍堅持留守指揮 獲頒銅英勇勳章

政府亦向4名受傷警員頒授「銅英勇勳章」，以表揚奮不顧身和忘我無私的英勇表現。警員何思駿去年1月1日在旺遭示威者拳打腳踢，一名襲擊者甚至跪在他的頸上，他仍緊守崗位，並成功拘捕其中一名施襲者，身體因受襲而多處受傷。

警員吳凱健去年1月19日，遭示威者用磚頭及硬物襲擊，即使現場非常混亂，他更同時用自己的身體和雙手保護同袍，以免他們受到更加嚴重的傷害。事件中，他也遭受襲擊致身體多處嚴重受傷。

警司梁志恒在去年 11 月 12 日，遭汽油彈、腐蝕性液體汽球等襲擊致身體灼傷；他當時並拒絕馬上接受治療，繼續堅定地指揮大隊，成功守衛防線。警員莊小龍今年2月29日遭示威者包圍及襲擊致身體受傷，他其後更會合其他警員，成功拘捕一名曾向他襲擊的示威者。

兩EOD警獲頒「銀英勇勳章」

另外，有兩名警務人員因處理爆炸品案獲頒「銀英勇勳章」，警司黎遨遊在2019年7月20日奉召處理荃灣工廈TATP爆炸品案件，嘉許語形容是香港史上最危險的自製炸藥案件，現場存放着名為三過氧化三丙酮的非常敏感和不穩定的自製炸藥，該炸藥曾被應用於世界各地不同的恐怖襲擊，黎在面對生命威脅下，最後安全地銷毀炸藥。

而警司盧秉善在2019年12月9日奉召到香港華仁書院「拆彈」，嘉許語形容是香港史上兩枚最大的自製炸彈案件，各重8公斤及2公斤，連接至手提電話引爆裝置，爆炸威力比2013年美國波士頓炸彈恐襲更為強大，盧最後安全拆除兩枚炸彈。

▼2021年授勳全名單▼