授勳2021｜警隊新「一哥」蕭澤頤獲卓越獎章　國安處3人獲嘉獎

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-01 00:00

政府公布2021年授勳名單，共746人獲行政長官頒授勳銜及作出嘉獎，近年紀律部隊在管治班子中行情看漲，五大部隊合共有78人獲授勳銜及嘉獎，佔整體一成，當中海關關長鄧以海獲頒較高榮譽的「銀紫荊星章」。 警隊今年共44人獲授勳及嘉獎，較去年近百人略減，但仍然是大贏家，新任「一哥」蕭澤頤獲頒「香港警察卓越獎章」，另外警隊國安處至少3名警務人員榜上有名，各獲頒不同嘉獎，包括副處長（國家安全）劉賜蕙、助理處長（國家安全）江學禮及總警司王忠巡。

海關關長鄧以海獲頒較高榮譽的「銀紫荊星章」。（資料圖片）

海關關長鄧以海獲頒「銀紫荊星章」

海關關長鄧以海獲頒「銀紫荊星章」，以表揚他一直盡心竭力為政府及香港市民服務，表現傑出，據嘉許語形容，鄧任職政府36年，帶領香港海關護法守關、促進便商利貿、保障消費者權益，為公眾提供高效率、優質、專業和創新的服務，貢獻甚豐。早前有報道引述消息指，鄧將於退休後執掌廉政公署。

警務處處長蕭澤頤。（梁鵬威攝）

警隊有44人獲授勳嘉獎

警隊有44人獲授勳嘉獎，警務處處長蕭澤頤、副處長（國家安全）劉賜蕙、行動處處長郭蔭庸、港島總區指揮官郭柏聰、及警務處助理處長（資訊系統）關翠貞獲頒「香港警察卓越獎章」。

「隔代一哥」周一鳴獲「香港警察榮譽獎章」

另外有22名現任或前警員獲頒「香港警察榮譽獎章」，其中包括助理處長（國家安全）江學禮、被視為「隔代一哥」的高級助理處長周一鳴、前旺角警區指揮官韋能治等。

港府向335人頒發「行政長官公共服務獎狀」，當中9人為警務人員，其中有警隊國安處總警司王忠巡、網罪科總警司羅越榮、刑事部總警司鍾詠敏、及邊界警區指揮官徐湘兒等。

▼2021年授勳全名單▼